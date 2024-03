La ceremonia de despedida del primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh y su esposa durante la visita oficial a Australia. (Fuente: Duong Giang)

Sídney (VNA) - El establecimiento de la asociación estratégica integral Vietnam-Australia durante la reciente visita oficial del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, al país oceánico ha atraído la atención de expertos y académicos australianos.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Carl Thayer, de la Academia de las Fuerzas de Defensa Australianas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, afirmó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica integral refleja el respeto mutuo para los regímenes políticos de cada uno. Los beneficios económicos han acercado a los dos países en aras de un interés estratégico más amplio, indicó.

La nueva asociación generará oportunidades para discusiones más intensas sobre diversos temas entre los dos países, dijo, señalando que la mayoría del pueblo australiano apoya el refuerzo de los vínculos con Vietnam, especialmente en la educación.

El académico sostuvo que Australia priorizará la cooperación con Vietnam y promoverá el diálogo bilateral en diferentes niveles, lo que contribuirá al futuro compartido de los dos países en medio de desafíos como el cambio climático, las incertidumbres económicas y la competencia de las superpotencias que enfrenta el mundo y la región.

Ambas partes obtendrán beneficios conjuntos si comprenden esos desafíos y descubren las mejores formas de promover la cooperación más efectiva a través de mecanismos bilaterales y multilaterales en los que Vietnam participa, añadió Thayer.

Greg Earl, ex miembro del Consejo Australia-ASEAN y ex corresponsal del Sudeste Asiático en la revista Australian Financial Review, consideró que el establecimiento de asociación estratégica integral creará un requisito previo para que Vietnam y Australia fortalezcan las relaciones diplomáticas con mayor fuerza y mantengan diálogos sobre cuestiones regionales.

De hecho, señaló, los dos países han encontrado formas de construir nexos cada vez más estrechos, que se basan en políticas económicas complementarias y la gran comunidad vietnamita que ha ayudado a profundizar la comprensión de Australia sobre la nación del Sudeste Asiático.

Los vínculos con Vietnam forman una de las relaciones exteriores de Australia de más rápido crecimiento en el pasado reciente. A pesar de sus diferentes regímenes políticos, los dos países comparten muchas similitudes en sus políticas exteriores hacia la región.

Además, Vietnam está invirtiendo en recursos de Australia, que a su vez importa más productos de Vietnam. Según Earl, esto ha ayudado a las empresas australianas a familiarizarse más con Vietnam.

Hal Hill, profesor emérito de la Escuela Crawford de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Australia, expresó su satisfacción por el establecimiento de una asociación estratégica integral y lo describió como una señal positiva para el futuro de ambos países.

Además, Vietnam es considerado una “estrella” económica en el Sudeste Asiático y el país con más éxito en esta región en términos de ingresar a la red de producción global. Muchas multinacionales han venido a Vietnam y han realizado actividades de producción en el país indochino.

Ante esto, Hill sostuvo que Vietnam es una gran oportunidad para Australia.

Con la visita del primer ministro Minh Chinh y señales tan optimistas, se abre una nueva era para las relaciones más estrechas entre Vietnam y Australia, destacó./.