El profesor Tran Ngoc Duong, ex subdirector de la Oficina de la Asamblea Nacional, interviene en el evento. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Después de 10 años de implementación, muchos contenidos de la Constitución de 2013 han demostrado ser consistentes con la realidad objetiva y el derecho internacional, según coincidieron expertos durante un simposio científico organizado hoy por la Universidad de Derecho de Ciudad Ho Chi Minh.En concreto, el principio de limitar los derechos humanos y civiles es uno de los contenidos más destacados de la Constitución de 2013. Este principio no solo demuestra la preocupación del Estado vietnamita por las cuestiones de derechos humanos, sino que también refleja el nivel de democracia y compatibilidad entre la legislación vietnamita y derecho internacional en materia de derechos humanos.Este principio exige que cuando sea absolutamente necesario, las restricciones de derechos deben realizarse de conformidad con las disposiciones legales y el propósito de las restricciones es proteger los valores especiales del país y la comunidad.Según Nguyen Mai Anh, profesora de la Facultad de Derecho Administrativo y Estatal (Universidad de Derecho de Ciudad Ho Chi Minh), se trata de la primera Constitución que establece oficialmente este contenido como principio constitucional.La cláusula 2 del artículo 14 de la Constitución de 2013 estipula que "los derechos humanos y los derechos civiles sólo pueden limitarse de conformidad con las disposiciones de la ley en los casos necesarios por razones de defensa y seguridad nacionales, orden y seguridad social, ética social y salud pública".Este principio se ha convertido en una “estrella polar” que impacta todas las demás normas de la Constitución y deviene la base legal más importante para institucionalizar los contenidos relacionados con la restricción de los derechos humanos y los derechos ciudadanos en las leyes especializadas en Vietnam en la actualidad, afirmó.Este principio establece los límites de la constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos implementadas por agencias estatales, agregó.Actualmente, en el derecho internacional, entre las razones para limitar los derechos fundamentales, la “protección del orden público” deviene uno de los motivos más populares.Por lo tanto, en muchos documentos internacionales sobre derechos humanos se reconocen restricciones a los derechos destinadas a garantizar el “orden público”.El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) reconoce que en una sociedad democrática los derechos individuales pueden limitarse “para satisfacer las justas exigencias de la moralidad, el orden público y el bienestar general”.Se puede ver que los principios de restricciones a los derechos humanos y civiles contenidos en la Constitución de 2013 están en consonancia con el derecho internacional y la realidad objetiva.El reconocimiento oficial del principio en la Constitución de 2013 no sólo afirma las directrices y políticas del Partido y del Estado para garantizar los derechos humanos, sino que también establece un marco legal para las agencias estatales cuando restringen los derechos de los individuos en casos especiales, añadió.Por otro lado, el profesor Tran Ngoc Duong, ex subdirector de la Oficina de la Asamblea Nacional, dijo que la Constitución de 2013 constitucionalizó por primera vez la cuestión del control del poder del Estado.En consecuencia, el poder del Estado, además de la asignación y coordinación, contiene el control mutuo entre organismos en el ejercicio de los derechos legislativos, ejecutivos y judiciales.Según él, para que el poder del Estado pueda ser controlado efectivamente, resulta necesario seguir mejorando el mecanismo de control del poder del Estado, considerándolo un objetivo central en el proceso de construcción y perfeccionamiento de un Estado socialista de derecho en el nuevo escenario./.