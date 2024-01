Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam podría controlar en 2024 la inflación por debajo del objetivo, a pesar de numerosas dificultades, según pronosticaron los expertos durante un seminario temático hoy aquí.El evento, organizado por el Instituto de Economía y Finanzas de la Academia de Finanzas y el Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas, se centró en la situación del mercado y los precios de Vietnam en 2023 y los pronósticos para 2024.Al intervenir en el coloquio, Nguyen Duc Do, subjefe del mencionado Instituto, evaluó que Vietnam no sufrirá de demasiada presión inflacionaria y lo atribuyó al pronóstico de que Estados Unidos y China registrarían un crecimiento lento, añadido al riesgo de recesión en el país norteamericano.Duc Do vaticinó que la inflación en 2024 conlleva a diferentes escenarios, a saber: un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,5%; 2,5% y 3%.Coincidiendo con esa opinión, el experto económico Dinh Trong Thinh afirmó que si aumentan los precios del petróleo y la oferta de materias primas, si la inflación en las principales economías se mantiene alta, si la economía mundial se recupera lentamente, si las empresas vietnamitas pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio, la economía vietnamita podría crecer entre 5,5% y 6,5% y, por tanto, la inflación anual se situaría entre 3,2% y 3,5%.De acuerdo con el profesor asociado y doctor Ngo Tri Long, el Gobierno tiene experiencia en la gestión estratégica de los precios de bienes y servicios, y el objetivo de control de la inflación de 4% a 4,5% para 2024 aprobado por la Asamblea Nacional parece totalmente factible.En 2024, el Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas seguirá de cerca la evolución de la economía mundial y la inflación que afectan a Vietnam con el fin de encontrar soluciones de respuesta adecuadas.Además, inspeccionará las fluctuaciones de los precios en el mercado interno para asesorar sobre políticas y escenarios apropiados de gestión de precios, particularmente para bienes y servicios esenciales con importantes impactos en los precios durante períodos de fluctuaciones, como las vacaciones del Tet y los ajustes de las políticas salariales./.