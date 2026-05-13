Farmacéutica surcoreana aumenta la producción en Vietnam

Seúl (VNA) – Samil Pharmaceutical de Corea del Sur está intensificando su expansión manufacturera en Vietnam con el objetivo de reducir costos de producción e impulsar un nuevo crecimiento, en el marco de una estrategia de expansión internacional más amplia.



Esta iniciativa coincide con los esfuerzos del presidente de la compañía, Heo Seung Beom, por consolidar la transición de liderazgo de la tercera generación de la empresa mediante el aumento de la participación accionaria.



Fundada en 1947, la compañía es conocida por su antifebril infantil Brupen, además de otros productos farmacéuticos y sanitarios como Libact, Foributin y Monoprost.



La compañía busca aumentar sus ventas mediante la producción en el extranjero. En 2022, finalizó la construcción de una planta de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) en Vietnam, dedicada a productos oftálmicos. La planta abarca aproximadamente 24.800 m² y tiene capacidad para producir hasta 330 millones de gotas oftálmicas al año.



Samil Pharmaceutical busca aprovechar los bajos costos laborales de Vietnam para asegurar precios competitivos. Sin embargo, su planta en Vietnam aún no ha entrado en plena operación comercial, ya que todavía espera las aprobaciones de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de los principales mercados de exportación.



Tras obtener la certificación BPF de las autoridades vietnamitas en 2024, la empresa ahora busca la aprobación del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de Corea del Sur, la cual espera obtener en la segunda mitad de este año.



Según la empresa, el proceso de aprobación podría completarse en dos o tres meses, lo que allanaría el camino para la plena operación comercial de la planta en Vietnam./.

VNA