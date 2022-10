El póster del evento (Fuente: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - El Festival de Cine japonés se efectuará en cuatro metrópolis de Vietnam, a saber, Ciudad Ho Chi Minh (del 21 al 30 de octubre), Hai Phong (del 4 al 6 de noviembre), Hanoi (del 11 a 20 del noviembre) y Da Nang (del 25 al 27 de noviembre).

El evento estrenará ocho películas del país del Sol Naciente, con subtítulos en vietnamita e inglés. Se trata de obras cinematográficas producidas en Japón en los últimos dos años.

Las películas cubren una variedad de temas y géneros, mostrando auténticamente la vida con los ángulos y creatividad de “marca japonesa”, expresando la visión única de los cinematógrafos de este país.

Las obras estrenadas son: Poupelle of Chimeney Town (director Yusuke Hirota), Blue Thermal (director Masaki Tachibana), And so the baton is passed (director Tetsu Maeda), Blue (director Yoshida Keisuke), Inu-oh (director Masaaki Yuasa), Anime Supremacy! (director Yoshino Kohei), In the wake (director Takahisa Zeze) e Intolerance (director Yoshida Keisuke)./.