Manila (VNA)- El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, promulgó recientemente una medida de reforma que cancela alrededor de 1,04 mil millones de dólares de deudas de más de 600 mil agricultores para ayudarlos a impulsar la producción.La Nueva Ley de Emancipación Agraria liberó a los agricultores que labraban más de 1,7 millones de hectáreas de tierra de los atrasos relacionados con la tierra que debían desde 1988 pero que no pueden pagar.Al hablar en la ceremonia, el 7 de julio, el presidente Marcos dijo que esta es una medida que implementa el gobierno para ayudar a los agricultores a lidiar con esta enorme deuda.Hizo hincapié en que esto también muestra los esfuerzos y la responsabilidad del Gobierno filipino hacia el pueblo.Dijo que la condonación de la deuda beneficiaría a 610 mil personas. Además, el gobierno gastará 206 millones de pesos adicionales (3,6 millones de dólares) para compensar a los terratenientes que hayan cedido sus propiedades a otros.En 1988, alrededor de 4,8 millones de hectáreas de tierra, o el 16 por ciento de la superficie del país, se asignaron a tres millones de agricultores que no poseían tierras. En medio de la disminución de la contribución del sector agrícola al Producto Interno Bruto del país, el Congreso filipino decidió adoptar una nueva ley ya que aún no se han pagado las deudas de 1,2 millones de hectáreas de tierra asignada.Desde que el presidente Ferdinand Marcos Jr asumió el cargo el año pasado, el país insular ha enfrentado una escasez de productos agrícolas que ha disparado los precios, entre ellos la cebolla y el azúcar. Mientras tanto, las importaciones de arroz de Filipinas también aumentaron considerablemente.El presidente Marcos ha subrayado la prioridad de recuperar el sector agrícola y convertirlo en un motor de crecimiento para la economía filipina./.