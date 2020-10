Manila (VNA)- El tifón Molave, que tocó tierra y provocó fuertes lluvias en la parte sur de la isla principal de Luzón en Filipinas, ha causado al menos 12 pescadores desaparecidos, informaron las autoridades locales.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

La radio capitalina DZMM citó hoy a un funcionario de la Agencia nacional de Defensa Civil, diciendo que en la provincia oriental de Catanduanes, los 12 pescadores fueron reportados como desaparecidos tras no regresar a casa, luego de realizar una expedición de pesca de fin de semana, sin embargo, hasta el momento no hubo víctimas.Con vientos sostenidos superiores de 130 kilómetros por hora, Molave provocó inundaciones y obligó a miles de personas a evacuar. En la actualidad, las fuerzas competentes realizan urgentemente las labores de búsqueda y salvamento.Formada después de la tormenta tropical Saude, Molave es el decimoséptimo tifón que azota Filipinas este año, y tocará tierra en el Centro de Vietnam el miércoles, con vientos de hasta 135 kilómetros por hora.El gobernador de la provincia de Albay, Alfrancis Bichara, precisó que muchas áreas aún estaban inundadas y no tenían electricidad.Mientras tanto, las advertencias de tormenta persistieron en la capital Manila y las localidades cercanas. Filipinas experimenta alrededor de 20 tormentas cada año./.