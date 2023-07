El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, (derecha) recibe al asesor especial de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El general To Lam, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, recibió hoy aquí al gobernador del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), Maeda Tadashi, quien se encuentra de trabajo en este país.En la cita, To Lam expresó la convicción de que la visita de trabajo de Tadashi a Vietnam, que se llevó a cabo con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, contribuirá a fortalecer la cooperación bilateral y mejorar el bienestar social de los dos pueblos, especialmente la garantía de un medio ambiente verde.El funcionario sugirió que JBIC priorice el capital de asistencia oficial para el desarrollo no reembolsable para Vietnam, centrándose en proyectos para garantizar la seguridad energética, el desarrollo económico y la protección ambiental, incluido el suministro de equipos y tecnologías modernos para ayudar al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam a mejorar su capacidad de inspección y garantizar la seguridad en la protección ambiental y la energía verde.También manifestó su esperanza de que Tadashi, como asesor especial del gobierno japonés, aconseje al gobierno japonés que apoye al Ministerio vietnamita en proyectos de capacitación para mejorar la capacidad de aplicación de la ley y combatir el crimen; y proyectos de ayuda en los campos de prevención y extinción de incendios y salvamento, ciberseguridad y prevención y control del terrorismo.Por su parte, Tadashi afirmó que con alta determinación política y el apoyo de los dos gobiernos y pueblos, las relaciones Vietnam-Japón se estrecharán, con más actividades de cooperación práctica en el futuro, contribuyendo a fomentar los nexos bilaterales sobre la base de la amplia asociación estratégica para la paz y la prosperidad en Asia.El mismo día, To Lam recibió al asesor especial de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, Takebe Tsutomu, quien resaltó las discusiones específicas entre los dos partes sobre la orientación del desarrollo de las relaciones entre ambos países en general, entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y agencias japonesas relevantes, en particular.El visitante japonés afirmó que hará esfuerzos para promover aún más los vínculos de cooperación entre las dos partes en los tiempos próximos.Por su parte, To Lam expresó su creencia de que las relaciones entre Vietnam y Japón crecerán aún más en el futuro y atribuyó la intensa y extensa cooperación en varias esferas a la confianza mutua y los esfuerzos de generaciones de líderes y pueblos de los dos países.Al expresar su impresión sobre los esfuerzos de Japón en reducción exitosa de accidentes de tránsito, sugirió que Takebe Tsutomu alentara a las agencias japonesas relevantes a lanzar programas que ayuden a aumentar la capacidad de los oficiales de policía de tránsito vietnamitas.También pidió que el asesor especial ayude a impulsar la cooperación entre las unidades del Ministerio de Seguridad Pública y la Universidad Vietnam-Japón, dependiente de la Universidad Nacional de Hanoi./.