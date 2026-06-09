Política

Foro del Futuro de ASEAN: Vietnam refuerza su papel estratégico en la región

La organización por parte de Vietnam del tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) demuestra la evaluación gradual de Hanoi, desde el papel de “participante activo” hacia el de actor capaz de “definir la agenda” de la ASEAN, observó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China.

EL profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China. Foto: VNA
EL profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La organización por parte de Vietnam del tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) demuestra la evaluación gradual de Hanoi, desde el papel de “participante activo” hacia el de actor capaz de “definir la agenda” de la ASEAN, observó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing sobre el impacto del AFF 2026, el académico valoró que el evento también promueve iniciativas concretas destinadas a fortalecer la unidad, la resiliencia y la capacidad de gobernanza del bloque.

El tema central del foro, “Resiliencia y Unidad de la ASEAN”, refleja una clara comprensión por parte de Vietnam de los desafíos geopolíticos cada vez más complejos que enfrenta la región, señaló.

Asimismo, agregó, evidencia la voluntad de impulsar mecanismos de cooperación más sustantivos para reforzar la capacidad de respuesta de la ASEAN ante escenarios de creciente incertidumbre.

Según el profesor, la incorporación por primera vez de un diálogo entre partidos políticos del Sudeste Asiático en la agenda oficial constituye un avance significativo.

Esta iniciativa amplía la cooperación desde el ámbito bilateral hacia espacios multilaterales y contribuye a fortalecer el papel de las organizaciones políticas en la promoción de la estabilidad y el desarrollo regional.

También pone de manifiesto la búsqueda de nuevos modelos de cooperación multinivel que incluyan a gobiernos locales, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil.

Respecto a las iniciativas orientadas a la prevención de conflictos, Qu Qiang destacó que la ASEAN está avanzando hacia un enfoque más proactivo, centrado en la identificación temprana de riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de alerta y el establecimiento de canales de comunicación de emergencia para responder a los desafíos de seguridad regional.

En materia de inteligencia artificial (IA), el experto consideró que las sesiones temáticas del foro reflejan el interés de Vietnam por promover una “solución ASEAN” en la gobernanza tecnológica.

Vietnam espera que los Estados miembros puedan aprovechar las oportunidades derivadas de la IA, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro y participar de manera más activa en la elaboración de estándares internacionales para la regulación de esta tecnología, enfatizó.

A juicio del académico chino, el AFF evidencia cada vez con mayor claridad tres funciones que Vietnam desempeña dentro de la ASEAN: impulsor de iniciativas, coordinador y promotor de la cooperación regional.

Desde que su creación fue propuesta durante la 43 Cumbre de ASEAN en 2023, el foro se ha consolidado como un canal de diálogo complementario eficaz pata los mecanismos institucionales de la organización.

Asimismo, destacó que el AFF 2026 ofrece a Vietnam una plataforma para reafirmar su política exterior independiente, autónoma, pacífica y orientada a la cooperación y al desarrollo. Al mismo tiempo, permite transmitir un mensaje de estabilidad y coherencia tanto en sus políticas internas como en su actuación internacional.

El especialista subrayó que uno de los aspectos más relevantes del foro es su énfasis en un enfoque centrado en las personas, promoviendo la participación de ciudades, jóvenes, empresas y organizaciones sociales. Esta orientación contribuye a estrechar la relación entre las políticas regionales y los intereses concretos de la ciudadanía.

Qu Qiang consideró que el mayor valor del AFF no radica únicamente en abordar los desafíos inmediatos de la región, sino también en contribuir a la construcción de una auténtica cultura de diálogo estratégico dentro de la ASEAN.

En un contexto marcado por la intensificación de la competencia entre las grandes potencias, esta dinámica fortalece el papel central de la Asociación en la arquitectura regional y en la gestión de los asuntos estratégicos del Sudeste Asiático./.

VNA
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