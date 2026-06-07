Foro del Futuro de la ASEAN 2026 consolida la proyección regional de Vietnam

Vientiane (VNA) - En la antesala del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará en Hanoi los días 9 y 10 de junio, el vicecanciller laosiano Phongsavan Sisoulat destacó la iniciativa de Vietnam de impulsar y mantener este espacio de diálogo regional, subrayando su importancia para la configuración del futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Laos, el funcionario valoró positivamente la organización de las ediciones de 2024 y 2025 del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), que a su juicio reflejan el papel proactivo, responsable y con visión de futuro de Vietnam en los asuntos regionales.



Asimismo, señaló que la participación del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, en dos de las tres ediciones celebradas en Vietnam evidencia tanto la importancia del foro como la estrecha relación entre Laos y Vietnam.



El viceministro subrayó que cada edición del AFF ha abordado temas de gran actualidad, estrechamente vinculados a las rápidas y complejas transformaciones del contexto geopolítico y económico global. En este sentido, destacó que su continuidad anual demuestra la firme determinación de Vietnam de impulsar las iniciativas y prioridades regionales.



En relación con el tema de la edición de 2026, “Forjando juntos un futuro común: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas”, consideró que se trata de una elección oportuna y pertinente, que refleja la sensibilidad de Vietnam ante un entorno internacional cada vez más incierto.



Phongsavan Sisoulat afirmó que el AFF se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio de ideas entre gobiernos, responsables de políticas, expertos, centros de investigación, empresas y otros actores relevantes, con el objetivo de fortalecer la Comunidad de la ASEAN y mejorar su capacidad de adaptación ante los desafíos emergentes.



Añadió que las propuestas surgidas en las ediciones de 2024 y 2025 han servido como una referencia importante en la elaboración e implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y de sus estrategias asociadas.



Entre los temas destacados figuran el fortalecimiento del papel central de la ASEAN, el crecimiento económico, la transformación digital, el desarrollo verde y la capacidad de respuesta ante crisis, muchos de los cuales ya están en proceso de implementación.



En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y geoeconómicas, el crimen transnacional, el cambio climático y el rápido avance tecnológico, el viceministro subrayó la necesidad de que la ASEAN refuerce la consulta, la unidad y la cooperación en todos los ámbitos.



Al referirse a las contribuciones de Vietnam, destacó su creciente protagonismo en la promoción de consultas estratégicas, el mantenimiento del papel central de la ASEAN y el fortalecimiento de la voz común del bloque en favor de la paz y la estabilidad regional.



Asimismo, resaltó que la iniciativa vietnamita de organizar el AFF tiene un valor especial, ya que no solo abre espacios de debate sobre los desafíos actuales, sino que también permite anticipar y prepararse ante posibles riesgos futuros para la región.



El viceministro recordó que Vietnam, junto con los demás Estados miembros, ha contribuido activamente a la construcción de una Comunidad de la ASEAN sólida a través de la cooperación en sus tres pilares, especialmente en la preservación de la paz y la estabilidad regional, base fundamental para el desarrollo.



Por último, expresó la alta valoración de Laos hacia el papel de Vietnam en la promoción de la cooperación y la solidaridad regional, y manifestó su confianza en que las iniciativas constructivas de Vietnam y del resto de los países miembros seguirán fortaleciendo a la ASEAN como una comunidad cohesionada y con creciente relevancia en el escenario internacional.



También subrayó que la construcción de un futuro próspero para la ASEAN requiere esfuerzos conjuntos, mayor cooperación y un fuerte sentido de responsabilidad compartida. En este sentido, consideró que la iniciativa vietnamita de crear el AFF constituye una medida oportuna y adecuada para reforzar la unidad regional y orientar el desarrollo común del bloque en los próximos años./.

VNA