Política

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Importante mensaje político desde Phnom Penh

Un experto camboyano destacó que la visita del primer ministro Hun Manet a Vietnam y su participación en el Foro de la ASEAN 2026 refuerzan la cooperación bilateral, la confianza política y la estabilidad regional.

El doctor Kin Phea, director general del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya (Fuente: VNA)
El doctor Kin Phea, director general del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) - La visita oficial a Vietnam del primer ministro de Camboya, Hun Manet, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) y otros eventos de alto nivel en Hanoi transmiten un importante mensaje político con repercusiones bilaterales, regionales e internacionales, según afirmó un destacado analista camboyano.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, el doctor Kin Phea, director general del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya, señaló que la visita no solo contribuye a fortalecer la tradicional amistad y la buena vecindad entre Camboya y Vietnam, sino que también refleja la determinación compartida de ambos países de consolidar la confianza mutua, ampliar la cooperación y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo.

De acuerdo con Kin Phea, la visita tiene lugar en un contexto de desarrollo constante de las relaciones bilaterales en múltiples ámbitos. Recordó que el primer viaje de Hun Manet a Vietnam en 2023 evidenció la continuidad de los vínculos entre las nuevas generaciones de dirigentes de ambos países, mientras que la visita de este año reafirma el compromiso mutuo de profundizar la confianza política y mantener el impulso de la cooperación.

El académico calificó la visita de estratégicamente significativa, al considerar que refleja la política exterior constante de Phnom Penh de otorgar prioridad a las relaciones con los países vecinos y promover la coexistencia pacífica, la amistad y el desarrollo compartido.

Asimismo, subrayó que Vietnam sigue siendo uno de los socios vecinos más importantes de Camboya en materia de seguridad, economía, comercio e intercambios entre pueblos, por lo que el fortalecimiento de los vínculos bilaterales responde a los intereses estratégicos de largo plazo de Phnom Penh.

Más allá de las relaciones bilaterales, Kin Phea destacó que la visita pone de relieve la creciente cooperación entre ambos países para afrontar desafíos comunes. En su opinión, la región y el mundo enfrentan una competencia geopolítica cada vez más compleja, incertidumbres económicas, amenazas de seguridad no tradicionales y los efectos del cambio climático.

En este escenario, afirmó, la coordinación y la colaboración entre países vecinos como Camboya y Vietnam adquieren una importancia cada vez mayor para preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

En el plano regional, el experto consideró especialmente relevante la participación de Hun Manet en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026. Señaló que Camboya y Vietnam, como miembros de la ASEAN, comparten intereses comunes en la defensa de la unidad, la solidaridad y el papel central de la agrupación regional.

Añadió que el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países no solo beneficia a sus respectivos pueblos, sino que también contribuye a promover la paz, la estabilidad y la cooperación en todo el Sudeste Asiático.

Según concluyó Kin Phea, la visita del primer ministro camboyano y su participación en el AFF 2026 constituyen una clara muestra del compromiso de Camboya y Vietnam de seguir estrechando sus relaciones bilaterales y de contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y global./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Camboya #Foro del Futuro #ASEAN
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.

Ver más

EL profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China. Foto: VNA

Foro del Futuro de ASEAN: Vietnam refuerza su papel estratégico en la región

La organización por parte de Vietnam del tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) demuestra la evaluación gradual de Hanoi, desde el papel de “participante activo” hacia el de actor capaz de “definir la agenda” de la ASEAN, observó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China.

El primer ministro Le Minh Hung interviene en la sesión inaugural del Tercer Foro del Futuro de la ASEAN. Foto: VNA.

Inauguran en Hanoi Foro del Futuro de ASEAN 2026

El Foro del Futuro de la ASEAN 2026 fue inaugurado en Hanoi con la participación de líderes regionales para debatir sobre paz, prosperidad, inteligencia artificial, seguridad y la Visión ASEAN 2045.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, entrega un obsequio conmemorativo al ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam y Tailandia profundizan su cooperación en materia de defensa

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy en esta capital una reunión con el ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen, quien acompaña al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece cooperación entre partidos políticos regionales

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a los jefes de las delegaciones de los Partidos políticos (PP) del Sudeste Asiático que se encuentran en el país para el Coloquio "El papel de los Partidos Políticos en la construcción de la comunidad de la ASEAN".

Las primeras damas escuchan una presentación sobre el arte de la caligrafía vietnamita. (Foto: VNA)

Esposas de premieres de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia visitan Templo de Literatura de Hanoi

Dao Thi Bich Thuy, esposa del primer ministro de Vietnam, acompañada por Vandara Siphandone, esposa del primer ministro de Laos; Pich Chamony, esposa del primer ministro de Camboya; y Thananon Niramit, esposa del primer ministro de Tailandia, realizó hoy una visita al Templo de la Literatura de Hanoi, en el marco de las actividades de la visita oficial de las delegaciones a Vietnam.

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibe a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. (Fuente: VNA)

Vietnam y China impulsan los intercambios entre sus pueblos

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibió hoy en Hanoi a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), de visita de trabajo en el país.

El doctor Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia. (Fuente: VNA)

Camboya prioriza consolidar la confianza estratégica con Vietnam

El significado principal de la visita a Vietnam del primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, radica en consolidar la confianza estratégica entre ambos países, así afirmaron especialistas camboyanas en las entrevistas concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias.