Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Importante mensaje político desde Phnom Penh

Phnom Penh (VNA) - La visita oficial a Vietnam del primer ministro de Camboya, Hun Manet, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) y otros eventos de alto nivel en Hanoi transmiten un importante mensaje político con repercusiones bilaterales, regionales e internacionales, según afirmó un destacado analista camboyano.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, el doctor Kin Phea, director general del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya, señaló que la visita no solo contribuye a fortalecer la tradicional amistad y la buena vecindad entre Camboya y Vietnam, sino que también refleja la determinación compartida de ambos países de consolidar la confianza mutua, ampliar la cooperación y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo.



De acuerdo con Kin Phea, la visita tiene lugar en un contexto de desarrollo constante de las relaciones bilaterales en múltiples ámbitos. Recordó que el primer viaje de Hun Manet a Vietnam en 2023 evidenció la continuidad de los vínculos entre las nuevas generaciones de dirigentes de ambos países, mientras que la visita de este año reafirma el compromiso mutuo de profundizar la confianza política y mantener el impulso de la cooperación.



El académico calificó la visita de estratégicamente significativa, al considerar que refleja la política exterior constante de Phnom Penh de otorgar prioridad a las relaciones con los países vecinos y promover la coexistencia pacífica, la amistad y el desarrollo compartido.



Asimismo, subrayó que Vietnam sigue siendo uno de los socios vecinos más importantes de Camboya en materia de seguridad, economía, comercio e intercambios entre pueblos, por lo que el fortalecimiento de los vínculos bilaterales responde a los intereses estratégicos de largo plazo de Phnom Penh.



Más allá de las relaciones bilaterales, Kin Phea destacó que la visita pone de relieve la creciente cooperación entre ambos países para afrontar desafíos comunes. En su opinión, la región y el mundo enfrentan una competencia geopolítica cada vez más compleja, incertidumbres económicas, amenazas de seguridad no tradicionales y los efectos del cambio climático.



En este escenario, afirmó, la coordinación y la colaboración entre países vecinos como Camboya y Vietnam adquieren una importancia cada vez mayor para preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



En el plano regional, el experto consideró especialmente relevante la participación de Hun Manet en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026. Señaló que Camboya y Vietnam, como miembros de la ASEAN, comparten intereses comunes en la defensa de la unidad, la solidaridad y el papel central de la agrupación regional.



Añadió que el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países no solo beneficia a sus respectivos pueblos, sino que también contribuye a promover la paz, la estabilidad y la cooperación en todo el Sudeste Asiático.



Según concluyó Kin Phea, la visita del primer ministro camboyano y su participación en el AFF 2026 constituyen una clara muestra del compromiso de Camboya y Vietnam de seguir estrechando sus relaciones bilaterales y de contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y global./.

VNA