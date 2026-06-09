Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma el papel de Vietnam y el valor de unidad regional

Hanoi (VNA) - El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebra en Hanoi, ha despertado un amplio interés entre diplomáticos y académicos internacionales, quienes coinciden en que el evento reafirma el papel central de la ASEAN y pone de relieve la creciente relevancia de Vietnam como impulsor de la cooperación y la cohesión regional en un escenario internacional marcado por profundas transformaciones geopolíticas.



Uno de los momentos más destacados de la cita fue el discurso inaugural del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. El embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, calificó el mensaje como “muy contundente”, al destacar la necesidad de fortalecer la cooperación entre la ASEAN y sus socios frente al aumento de las rivalidades geopolíticas, la fragmentación económica y el debilitamiento de las normas e instituciones internacionales.



Según el diplomático canadiense, la intervención del jefe de Gobierno vietnamita transmitió con claridad la posición de Vietnam y de la ASEAN sobre la importancia de actuar de manera conjunta para afrontar los desafíos comunes y promover beneficios compartidos.



En la misma línea, el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, subrayó la relevancia del discurso, al considerarlo una continuación de los mensajes expresados por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante el Diálogo de Shangri-La. El diplomático destacó especialmente el firme compromiso de Vietnam con el fortalecimiento de la ASEAN, así como con la promoción de la paz y la estabilidad regionales.



Brochet señaló además que el ambiente del foro refleja una visión más optimista y genera confianza en un contexto internacional complejo. Asimismo, reafirmó el interés de Francia en seguir estrechando la cooperación con Vietnam y los países del bloque para respaldar los esfuerzos orientados al diálogo, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Por su parte, el embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam, Julien Guerrier, elogió la capacidad organizativa de Vietnam al reunir a líderes de varios países de la región para debatir sobre el futuro de la paz, la estabilidad y el crecimiento inclusivo en el Sudeste Asiático.



Los participantes coincidieron en que el foro reviste una gran importancia estratégica. Jim Nickel destacó que el lema de esta edición, centrado en la construcción de un futuro pacífico, próspero y orientado a las personas, refleja la capacidad de la ASEAN para contribuir a la paz no solo en la región, sino también a escala global.



A su vez, el embajador de Singapur en Vietnam, Rajpal Singh, consideró que el AFF constituye una plataforma valiosa para que los líderes intercambien perspectivas de forma directa sobre los principales retos regionales e internacionales. En su opinión, el mensaje fundamental del encuentro es que la ASEAN debe preservar su cohesión interna, mantener su papel central y reforzar su unidad para hacer frente a las incertidumbres actuales y aprovechar las oportunidades de desarrollo.



Desde el ámbito académico, Jaideep Singh, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales (ISIS) de Malasia, sostuvo que la política de neutralidad y no alineamiento sigue siendo la estrategia más eficaz para que la ASEAN gestione la creciente competencia entre las grandes potencias. A su juicio, el bloque debe continuar apostando por el equilibrio y consolidarse como una región segura, estable y atractiva para la inversión y el desarrollo.



Por otro lado, Seksan Anantasirikiat, investigador principal del Centro de Estudios Internacionales de Tailandia, señaló que el foro abordó cuestiones prioritarias como la competencia geopolítica, el cambio climático, la transición energética y el papel de la juventud. Además de identificar desafíos, los debates también generaron propuestas concretas para profundizar la integración regional, entre ellas la reducción de barreras no arancelarias dentro del bloque.



La actuación de Vietnam en esta edición del foro recibió amplios elogios de los participantes internacionales. Anantasirikiat afirmó que el evento constituye una clara demostración del papel de liderazgo que desempeña el país indochino en la región. Gracias a su activa política exterior y a su extensa red de relaciones internacionales, Vietnam está llamado a desempeñar una función cada vez más relevante en la configuración del futuro de la ASEAN.



De igual manera, Jaideep Singh describió a Vietnam como una de las historias de éxito más destacadas del bloque en materia de integración económica y reducción de las brechas de desarrollo entre los países miembros. Según el académico, la experiencia vietnamita ofrece valiosas lecciones para otras naciones de la región que buscan acelerar su proceso de integración y desarrollo.



En el ámbito de la cooperación internacional, el embajador canadiense Jim Nickel destacó a Vietnam como un socio estratégico para impulsar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la ASEAN, cuya conclusión está prevista para este año. Asimismo, resaltó el papel del país como puente entre los miembros del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la UE.



Por su parte, el viceembajador de Belarús, Oleg Shloma, elogió la actitud proactiva de Vietnam en la promoción de iniciativas destinadas a fortalecer la confianza mutua y fomentar el diálogo entre los países. A su juicio, el creciente alcance y nivel de representación del AFF demuestra el reconocimiento cada vez mayor de la comunidad internacional hacia este espacio de intercambio y concertación.



Shloma subrayó que el diálogo sigue siendo la mejor vía para resolver diferencias y encontrar soluciones comunes a los desafíos actuales, una visión que, según afirmó, se refleja claramente en el espíritu del foro impulsado por Vietnam.



Además de los asuntos geopolíticos y económicos, el AFF 2026 dedicó especial atención a la construcción de un futuro sostenible y al desarrollo de tecnologías centradas en las personas. En este contexto, el embajador singapurense Rajpal Singh destacó que la transición hacia energías limpias constituye una prioridad estratégica para la ASEAN y señaló que el proyecto de la Red Eléctrica de la ASEAN será clave para facilitar el intercambio y aprovechamiento de fuentes energéticas sostenibles entre los países miembros.



En cuanto a la innovación tecnológica, Jim Nickel afirmó que la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas deben desarrollarse en función de las necesidades y el bienestar de la sociedad. En la misma línea, Oleg Shloma insistió en que el ser humano debe permanecer en el centro de todo proceso de innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial, para garantizar que el progreso contribuya efectivamente al desarrollo y bienestar de las personas./.

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