Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Hanoi (VNA) - Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre el significado del foro y el rol de Vietnam en el bloque, con motivo de la tercera edición del AFF, que se efectúa del 9 al 10 de junio en Hanoi, la académica rusa destacó la naturaleza prominente del AFF organizado por Vietnam, al ser la tercera vez que se convoca una reunión de alto nivel y representativa para abordar los asuntos más urgentes, importantes y relevantes para las naciones asiáticas, analizados bajo un contexto geopolítico e internacional más amplio.



Koldunova calificó el programa del foro de integral debido a la gran cantidad de temas distribuidos en las dos jornadas. Entre ellos, resaltó que la seguridad energética y el desarrollo tecnológico constituyen los ejes centrales actuales, complementados con una sesión exclusiva dedicada a la Inteligencia Artificial (IA).



Según la experta, la agenda abarca también materias clave como las transacciones financieras, el desarrollo de sistemas de pago transfronterizos, la construcción de ciudades inteligentes, las relaciones con las grandes potencias y la resiliencia de los mecanismos de cooperación regional ante los crecientes desafíos.



La especialista hizo hincapié en la seguridad energética, cuya inclusión demuestra la responsabilidad de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) y la oportunidad del foro en medio de los retos energéticos globales.



De acuerdo con Koldunova, el valor fundamental del AFF no radica en la aprobación de resoluciones, sino en los intercambios entre expertos, funcionarios y decisores, cuyas ideas e iniciativas pueden ser asimiladas e implementadas en la práctica por los organismos competentes.



Al evaluar el papel de Vietnam, la profesora asociada afirmó que ser el anfitrión de este evento demuestra que el país indochino asume un rol muy importante en el estímulo de los debates sobre la orientación del desarrollo del bloque. A través del foro, la nación ratifica su posición como un miembro proactivo en la configuración de la agenda de la agrupación, no solo mediante iniciativas concretas, sino también mediante la creación de un espacio de diálogo para intercambiar puntos de vista y proponer nuevos enfoques ante los problemas regionales e internacionales.



La experta rusa añadió que la comunidad internacional percibe actualmente a Vietnam como un Estado que persigue metas ambiciosas de desarrollo socioeconómico, especialmente en los campos de la innovación y la transformación digital, tal como lo definió el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



La participación activa en la definición de la agenda de la ASEAN ayuda a que el entorno internacional comprenda mejor las iniciativas, el papel y las contribuciones de Vietnam al avance del bloque y a la cooperación global. El mantenimiento continuo de estos esfuerzos evidencia que la nación sigue un enfoque proactivo y responsable, incluso en los años en que no ejerce la presidencia rotatoria de la asociación.



Koldunova adelantó que pocos días después de la clausura del AFF en Hanoi, se celebrará en Kazán (Rusia) el Foro Rusia-ASEAN con motivo del 35.º aniversario del establecimiento de sus relaciones de diálogo.



Dado que muchos delegados asistirán a ambas citas, los debates iniciados en la capital vietnamita tendrán continuidad en Kazán, inyectando un nuevo impulso a la cooperación bilateral y a las iniciativas de desarrollo en la región./.