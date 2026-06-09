Internacional

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)
Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre el significado del foro y el rol de Vietnam en el bloque, con motivo de la tercera edición del AFF, que se efectúa del 9 al 10 de junio en Hanoi, la académica rusa destacó la naturaleza prominente del AFF organizado por Vietnam, al ser la tercera vez que se convoca una reunión de alto nivel y representativa para abordar los asuntos más urgentes, importantes y relevantes para las naciones asiáticas, analizados bajo un contexto geopolítico e internacional más amplio.

Koldunova calificó el programa del foro de integral debido a la gran cantidad de temas distribuidos en las dos jornadas. Entre ellos, resaltó que la seguridad energética y el desarrollo tecnológico constituyen los ejes centrales actuales, complementados con una sesión exclusiva dedicada a la Inteligencia Artificial (IA).

Según la experta, la agenda abarca también materias clave como las transacciones financieras, el desarrollo de sistemas de pago transfronterizos, la construcción de ciudades inteligentes, las relaciones con las grandes potencias y la resiliencia de los mecanismos de cooperación regional ante los crecientes desafíos.

La especialista hizo hincapié en la seguridad energética, cuya inclusión demuestra la responsabilidad de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) y la oportunidad del foro en medio de los retos energéticos globales.

De acuerdo con Koldunova, el valor fundamental del AFF no radica en la aprobación de resoluciones, sino en los intercambios entre expertos, funcionarios y decisores, cuyas ideas e iniciativas pueden ser asimiladas e implementadas en la práctica por los organismos competentes.

Al evaluar el papel de Vietnam, la profesora asociada afirmó que ser el anfitrión de este evento demuestra que el país indochino asume un rol muy importante en el estímulo de los debates sobre la orientación del desarrollo del bloque. A través del foro, la nación ratifica su posición como un miembro proactivo en la configuración de la agenda de la agrupación, no solo mediante iniciativas concretas, sino también mediante la creación de un espacio de diálogo para intercambiar puntos de vista y proponer nuevos enfoques ante los problemas regionales e internacionales.

La experta rusa añadió que la comunidad internacional percibe actualmente a Vietnam como un Estado que persigue metas ambiciosas de desarrollo socioeconómico, especialmente en los campos de la innovación y la transformación digital, tal como lo definió el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

La participación activa en la definición de la agenda de la ASEAN ayuda a que el entorno internacional comprenda mejor las iniciativas, el papel y las contribuciones de Vietnam al avance del bloque y a la cooperación global. El mantenimiento continuo de estos esfuerzos evidencia que la nación sigue un enfoque proactivo y responsable, incluso en los años en que no ejerce la presidencia rotatoria de la asociación.

Koldunova adelantó que pocos días después de la clausura del AFF en Hanoi, se celebrará en Kazán (Rusia) el Foro Rusia-ASEAN con motivo del 35.º aniversario del establecimiento de sus relaciones de diálogo.

Dado que muchos delegados asistirán a ambas citas, los debates iniciados en la capital vietnamita tendrán continuidad en Kazán, inyectando un nuevo impulso a la cooperación bilateral y a las iniciativas de desarrollo en la región./.

VNA
#Foro Futuro de la ASEAN 2026 #AFF Hanói #Ekaterina Koldunova #diplomacia de Vietnam #Inteligencia Artificial ASEAN #seguridad energética #Foro Rusia-ASEAN Kazán
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y líderes de los países en el evento. (Fuente: VNA)

Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.

EL profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China. Foto: VNA

Foro del Futuro de ASEAN: Vietnam refuerza su papel estratégico en la región

La organización por parte de Vietnam del tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) demuestra la evaluación gradual de Hanoi, desde el papel de “participante activo” hacia el de actor capaz de “definir la agenda” de la ASEAN, observó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Central de las Nacionalidades de China.

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne el 1 de diciembre de 2025 con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos fortalecen relaciones de cooperación

La visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 del 7 al 9 del presente mes revisten gran importancia, como contribución a fortalecer aún más los lazos estratégicos entre los dos países en el futuro.

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2.700 millones de dólares en la modernización y ampliación de su red aeroportuaria nacional durante los próximos cinco años. El plan incluye proyectos estratégicos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), Penang y Kota Kinabalu, con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros, fortalecer la conectividad aérea y respaldar el crecimiento económico y turístico del país.

Lamijo, experto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia. (Fuente: VNA)

Indonesia destaca visión estratégica del líder vietnamita en Diálogo Shangri-La

El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante su intervención en el XXIII Diálogo de Shangri-La no solo refleja los intereses nacionales de Hanoi, sino que también pone de manifiesto una profunda visión estratégica capaz de orientar a toda la región y reafirma la disposición del país a asumir responsabilidades de liderazgo dentro de la ASEAN.

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

Tailandia prioriza su ingreso a la OCDE

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, declaró recientemente que el gobierno está actuando con rapidez para fortalecer la economía, ya que el país enfrenta diversos riesgos, siendo el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el poder adquisitivo interno el desafío más significativo.

Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Indonesia apuesta por TLC con la UEEA para diversificar sus mercados

Indonesia espera impulsar el comercio y la inversión con la Unión Económica Euroasiática (UEEA) tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado en 2025. El acuerdo facilitará el acceso a los mercados, reducirá barreras comerciales y reforzará la estrategia de diversificación económica de la mayor economía del Sudeste Asiático.

El entonces primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, y los jefes de las delegaciones en el Foro del Futuro de la ASEAN 2025. (Fuente: VNA)

Hanoi acogerá el Foro del Futuro de la ASEAN 2026

La capital vietnamita será sede del Foro del Futuro de la ASEAN 2026 (AFF 2026), que se celebrará los días 9 y 10 de junio bajo el lema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.

El artículo publicado en el portal indonesio Kompasiana. (Fuente: VNA)

Prensa indonesia destaca mayor protagonismo regional de Vietnam

Las visitas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas representan un importante paso diplomático orientado a promover la paz, reforzar la confianza política y ampliar la cooperación económica en el Sudeste Asiático, según un artículo publicado en el portal indonesio Kompasiana.

El académico tailandés Supalak Ganjanakhundee. (Foto: VNA)

Académico tailandés destaca papel de Vietnam en cooperación regional como eje de su estrategia internacional

Vietnam sitúa la cooperación regional como base de una estrategia internacional más amplia, según evaluó el académico tailandés Supalak Ganjanakhundee en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Sus declaraciones se producen en el contexto de la reciente gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por tres países del Sudeste Asiático, así como de su intervención en el Diálogo de Shangri-La en Singapur.