Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

Beijing (VNA) – La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales, según el profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao, en la provincia china de Fujian.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Huang Rihan afirmó que el foro refleja el firme compromiso de Vietnam y su papel activo en el impulso de la integración de la ASEAN y en la contribución al desarrollo del bloque.



Señaló que Vietnam ha desempeñado de manera constante un papel constructivo, coordinador y de propiciador del equilibrio dentro de la ASEAN al respaldar la centralidad de la organización, fortalecer su unidad y resiliencia, y participar activamente en la cooperación intrabloque en los ámbitos de la seguridad, la economía y la cultura-sociedad.



El país también ha promovido una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa entre la ASEAN y sus socios externos, al tiempo que protege los intereses comunes del bloque.



Según el especialista, la organización continua del AFF por parte de Vietnam ha reforzado su influencia en la región y ha proporcionado una plataforma de diálogo con visión de futuro que contribuye a construir consensos, definir la orientación futura del bloque y fortalecer la voz de la ASEAN en el escenario internacional.



El académico chino afirmó que, desde su propuesta inicial hasta las tres exitosas ediciones celebradas, Vietnam ha desarrollado el AFF como un mecanismo de diálogo de alto nivel centrado en objetivos a largo plazo, la construcción de consensos y la orientación de la cooperación regional. La agenda del foro está estrechamente alineada con el proceso de integración de la ASEAN y las tendencias del desarrollo mundial, reuniendo las perspectivas de responsables políticos, líderes empresariales y académicos para apoyar la autonomía estratégica y el desarrollo sostenible del bloque.



Aprovechando sus ventajas geográficas, su potencial de desarrollo y sus capacidades diplomáticas, Vietnam ha trabajado activamente para coordinar posiciones, reducir diferencias y fortalecer la cohesión colectiva dentro de la ASEAN. En sus relaciones exteriores, el país ha mantenido su compromiso con la independencia, la autosuficiencia y un enfoque equilibrado, desempeñando un papel importante en la preservación de la centralidad de la ASEAN y en la ampliación de la participación internacional del bloque.



Según el experto, la continua organización del foro por parte de Vietnam no solo constituye una contribución significativa a la construcción de la Comunidad de la ASEAN, sino que también refleja la evolución constante del país, que ha pasado de ser un participante a desempeñar un papel de liderazgo en la gobernanza regional. Añadió que la experiencia y el compromiso de Vietnam merecen reconocimiento y constituyen un valioso ejemplo para otros países de la región.



Al comentar los principales temas debatidos en el foro, entre ellos la unidad y resiliencia de la ASEAN, la prevención de conflictos y la inteligencia artificial (IA), señaló que están estrechamente alineados con las tendencias de la época y reflejan tanto la etapa actual de desarrollo de la ASEAN como los desafíos que probablemente afrontará en el futuro. Destacó que la agenda del foro es altamente pertinente desde una perspectiva práctica y, al mismo tiempo, posee una visión estratégica de largo plazo.



Subrayó que la unidad y la resiliencia dentro de la ASEAN permiten al bloque actuar eficazmente en un entorno internacional cada vez más complejo. A su juicio, la adhesión a los principios de centralidad de la ASEAN, toma de decisiones independiente y consenso es fundamental para ayudar al bloque a resistir presiones externas y proteger sus propios intereses, fortaleciendo así su influencia y cohesión general.



En cuanto a las iniciativas para prevenir conflictos, Huang Rihan indicó que la ASEAN posee una larga tradición de no injerencia en los asuntos internos y de solución pacífica de controversias. El AFF contribuye a fortalecer la resiliencia en materia de seguridad regional, reducir el riesgo de errores de cálculo y preservar la paz y la estabilidad regionales, además de servir como un importante canal para la cooperación multilateral en seguridad.



Respecto a la aplicación de la inteligencia artificial, el profesor Huang afirmó que los debates de la ASEAN sobre gobernanza de la IA, cooperación digital y adopción tecnológica contribuirán a reducir la brecha digital, promover la economía digital, fortalecer la conectividad regional y generar un nuevo impulso para la integración del bloque.



Según el experto, el mundo atraviesa actualmente un período de turbulencia y transformación, caracterizado por una intensificación de la competencia geopolítica, una recuperación económica lenta y una creciente rivalidad tecnológica. Como una de las organizaciones regionales más dinámicas del mundo, la ASEAN enfrenta tres tareas fundamentales: construir consenso interno, mantener un entorno exterior estable y aprovechar las oportunidades emergentes.



Indicó que el enfoque del foro en la unidad y la resiliencia pone de manifiesto el compromiso de la ASEAN con un desarrollo independiente y un futuro compartido. La iniciativa de prevención de conflictos refleja la aspiración común de los países de la región de salvaguardar la paz y la estabilidad, mientras que la agenda sobre inteligencia artificial está alineada con la más reciente ola de innovación tecnológica. Mediante el avance de la cooperación digital y la gobernanza de la IA, la ASEAN puede pasar de ser un receptor de tecnologías digitales a convertirse en líder digital, fortalecer su posición en las cadenas globales de producción, suministro y valor, y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de la región.



El experto señaló además que el foro ofrece una oportunidad para profundizar la cooperación entre los países miembros de la ASEAN y China y Estados Unidos. En particular, destacó que aún existe un considerable potencial para ampliar la cooperación entre China y Vietnam.



Los frecuentes intercambios entre jóvenes chinos y vietnamitas durante los últimos dos años se han convertido en un pilar fundamental para preservar la amistad tradicional entre ambos países, fortalecer el respaldo popular a las relaciones bilaterales y promover la construcción de una comunidad China-Vietnam con un futuro compartido, afirmó.



Añadió que estos intercambios juveniles contribuirán a reforzar la cooperación a largo plazo en ámbitos como la inteligencia artificial y los intercambios entre pueblos, aliviar preocupaciones, reducir malentendidos y generar un nuevo impulso para el desarrollo y la cooperación futuros./.





Đặng Thu Trang