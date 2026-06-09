Economía

Fortalecen el atractivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam

En el proceso de construcción del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), además de la infraestructura financiera y tecnológica y de los mecanismos preferenciales, el establecimiento de un sistema moderno, transparente y alineado con los estándares internacionales para la resolución de disputas constituye un factor clave para atraer flujos globales de capital.

Los edificios financieros en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)
Los edificios financieros en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En el proceso de construcción del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), además de la infraestructura financiera y tecnológica y de los mecanismos preferenciales, el establecimiento de un sistema moderno, transparente y alineado con los estándares internacionales para la resolución de disputas constituye un factor clave para atraer flujos globales de capital.

Según Hoang Huy Truong, jefe del Departamento Jurídico del órgano ejecutivo del VIFC-HCMC, el atractivo y la sostenibilidad de un centro financiero dependen de la “confianza institucional”. En este sentido, el VIFC-HCMC aspira a convertirse en una puerta de enlace entre los capitales internacionales y Vietnam, donde la infraestructura para la resolución de controversias desempeña un papel esencial. Para ello, podrán establecerse mecanismos especializados, como tribunales y centros de arbitraje.

La estrategia de desarrollo del VIFC-HCMC fija la meta de crear un ecosistema financiero integral que abarque finanzas verdes, créditos de carbono, tecnologías financiera (fintech) y de blockchain, activos digitales, banca digital y otros modelos innovadores. Se trata de sectores altamente internacionalizados, caracterizados por transacciones transfronterizas con estructuras jurídicas complejas.

Hoang Huy Truong señaló que, en este contexto, además de evaluar las oportunidades de rentabilidad, los inversionistas se interesan por aspectos como el lugar de resolución de disputas, el idioma de los procedimientos, la legislación aplicable y la capacidad de ejecución de las decisiones.

En la práctica, la falta de transparencia o de previsibilidad en los mecanismos de resolución de controversias incrementa los costos de riesgo y reduce la confianza de los capitales internacionales. Por ello, este sistema es considerado una “infraestructura blanda” de importancia estratégica.

Actualmente, el marco jurídico del Centro Financiero Internacional de Vietnam se perfecciona gradualmente sobre la base de la Resolución 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre centros financieros internacionales en Vietnam, junto con regulaciones relacionadas con los sectores financiero, bancario, laboral, migratorio, arbitral, inmobiliario y comercial.

Un aspecto destacado es que las instituciones especializadas para la resolución de disputas se desarrollan de manera paralela al establecimiento del centro financiero. En consecuencia, las partes podrán optar por resolver sus controversias ante tribunales especializados del centro financiero o mediante centros internacionales de arbitraje.

Asimismo, se permitirá la aplicación de legislaciones extranjeras y prácticas internacionales, el uso del inglés en los procedimientos y la elección de árbitros internacionales, extranjeros o vietnamitas. Estos elementos contribuirán a acercar al Centro Financiero Internacional de Vietnam a los estándares operativos de los principales centros financieros de la región.

Para Ciudad Ho Chi Minh, el perfeccionamiento del sistema de arbitraje internacional no tiene como único objetivo gestionar las controversias que puedan surgir. Más allá de ello, constituye una muestra del compromiso con un entorno de inversión seguro, transparente y acorde con los estándares internacionales de protección a los inversionistas.

En la competencia por atraer flujos globales de capital, la confianza jurídica tiene un valor comparable al de los incentivos financieros. Un mecanismo de arbitraje moderno, profesional y altamente internacionalizado contribuirá a fortalecer la capacidad de movilización de capital, aumentar el atractivo del mercado y sentar las bases para que el Centro Financiero Internacional de Vietnam consolide progresivamente su posición en el escenario internacional./.

VNA
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