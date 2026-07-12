Fortalecen la conexión económica entre localidades vietnamitas y la provincia egipcia del Mar Rojo

Hanoi (VNA) - El embajador de Vietnam en Egipto, Nguyen Nam Duong, sostuvo una reunión con el gobernador de la provincia egipcia del Mar Rojo, Walid Al Barqi, para analizar medidas destinadas a fortalecer la cooperación en economía, comercio, inversión y logística entre esa localidad y diversas provincias vietnamitas.



En el encuentro, realizado la víspera, Nam Duong destacó que la elevación de las relaciones entre Vietnam y Egipto al nivel de asociación integral ha abierto nuevas oportunidades de cooperación entre las localidades de ambos países. En ese sentido, propuso reforzar los vínculos entre la gobernación del Mar Rojo y las provincias costeras vietnamitas en ámbitos como el transporte marítimo, la logística, el comercio exterior, el turismo y la explotación minera.



Asimismo, exhortó a las empresas egipcias a continuar suministrando mineral de fosfato a Vietnam, con el fin de diversificar las fuentes de materias primas y avanzar hacia un comercio bilateral más equilibrado.



Por su parte, Walid Al Barqi presentó las fortalezas de la gobernación del Mar Rojo, una de las regiones más dinámicas de Egipto, con ventajas en puertos marítimos, turismo, minería, petróleo y gas, energías renovables, acuicultura y economía marítima.

Reiteró la disposición de las autoridades locales a facilitar las actividades de inversión y negocios de las empresas vietnamitas, especialmente en turismo, minería, logística y economía azul.



Previamente, el 9 de julio, el embajador Nguyen Nam Duong sostuvo un un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de la gobernación del Mar Rojo, Khaled Abdelgelyl, quien al valorar los logros económicos de Vietnam, destacó los resultados positivos de la cooperación bilateral en la explotación y el comercio de mineral de fosfato y propuso ampliar la colaboración a sectores como minería, turismo y logística.



El diplomático vietnamita subrayó que las empresas y las cámaras de comercio locales desempeñan un papel central en la materialización de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países. Sobre la base de la complementariedad de ambas economías, propuso priorizar la cooperación en tres ámbitos: garantizar las cadenas de suministro y equilibrar el comercio bilateral; desarrollar la economía marítima y la acuicultura de alta tecnología; y fortalecer la conectividad logística y portuaria.



Ese mismo día, Nguyen Nam Duong y Khaled Abdelgelyl copresidieron el foro "Asociación económica Vietnam-Egipto: Crecimiento y oportunidades", que contó con una amplia participación de empresas de Mar Rojo interesadas en ampliar la cooperación con socios vietnamitas.

Los delegados del foro "Asociación económica Vietnam-Egipto: Crecimiento y oportunidades" (Foto: VNA)





En el evento, el jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Egipto, Nguyen Duy Hung, presentó los avances socioeconómicos del país y señaló que el comercio bilateral superó por primera vez los 700 millones de dólares en 2025.



Los participantes coincidieron en que, además de los productos tradicionales, existen amplias posibilidades para diversificar el intercambio comercial. Vietnam puede incrementar las exportaciones de té, arroz, camarón congelado, maquinaria y equipos eléctricos, mientras que Egipto posee ventajas en cítricos, uvas, fertilizantes y, especialmente, mineral de fosfato.



En el marco del foro, los asistentes también visitaron un espacio de exhibición de productos representativos de Vietnam./.



