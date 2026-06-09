Economía

Fortalecen oportunidad de inversión en energía eólica y renovable en Vietnam

Vietnam busca fortalecer la cooperación con el GWEC para promover la energía eólica, la transición verde y el objetivo de emisiones netas cero para 2050.

En el encuentro (Fuente: VNA)
En el encuentro (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, recibió hoy a una delegación del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), encabezada por su director ejecutivo Ben Backwell.

En el encuentro, Hong Dien apreció el papel y las contribuciones dinámicas de GWEC en la formulación de recomendaciones de políticas y la promoción del desarrollo de las energías renovables a nivel mundial, así como su cooperación activa con organismos y socios vietnamitas en los últimos años.

Compartió que actualmente, Vietnam entra en una nueva fase de desarrollo, con determinación de renovación institucional, fortalecimiento del desarrollo basado en la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, en paralelo con la transición verde, la transformación energética y el cumplimiento del compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050.

En ese proceso, señaló que el desarrollo de las energías renovables desempeña un papel fundamental no solo para diversificar las fuentes de suministro y garantizar la seguridad energética nacional, sino también para impulsar el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la competitividad del país.

Patentizó que durante los últimos años, el Partido Comunista y el Estado de Vietnam han promulgado varias directivas y políticas destinadas a fomentar el desarrollo de energías limpias y renovables, acelerar la transición energética verde, garantizar la seguridad energética y cumplir los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En un contexto mundial de rápido cambio, complejo e impredecible, se requieren nuevos enfoques en el estudio y perfeccionamiento del marco institucional, normativo y jurídico, con el fin de crear un entorno de inversión transparente, estable y favorable para los inversionistas nacionales y extranjeros.

En ese sentido, invitó al GWEC a compartir experiencias y recomendaciones que contribuyan al perfeccionamiento de las políticas y los mecanismos de gestión en Vietnam.

Al enfatizar que el desarrollo de energías renovables, especialmente la eólica, constituye un sector potencial y plenamente alineado con la estrategia vietnamita de desarrollo verde y sostenible, reveló que el Parlamento está examinando y aprobará diversas leyes relacionadas con las energías renovables, las nuevas fuentes energéticas y la transición verde, con el objetivo de eliminar obstáculos y establecer un marco jurídico estable, transparente y favorable para los inversionistas.

Asimismo, expresó su deseo de que el GWEC continúe actuando como puente entre la comunidad empresarial internacional y Vietnam, participando activamente en el proceso de formulación de políticas, compartiendo experiencias internacionales y apoyando la movilización de recursos para acelerar la transición energética y el desarrollo del mercado, además de promover nuevas oportunidades de inversión en los sectores de energía eólica y otras fuentes renovables.

También instó a las empresas miembros de GWEC no sólo a concentrarse en proyectos individuales, sino a incorporanr la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, el desarrollo de cadenas de suministro y la construcción de un ecosistema industrial de energías renovables en Vietnam.

Por su parte, Ben Backwell agradeció la recepción y elogió la determinación de Vietnam de impulsar la transición verde, desarrollar las energías renovables y cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050.

En el evento, ambas partes intercambiaron criterios sobre las soluciones para desarrollar la energía eólica terrestre y marina, ayudar a las empresas a fortalecer la capacitación de recursos humanos e implementar eficazmente proyectos eólicos en Vietnam./.

VNA
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