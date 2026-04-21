Economía

Frutas vietnamitas siguen conquistando mercados internacionales exigentes

Vietnam acelera su expansión agrícola global con exportaciones de durián a China mediante “carril verde” y el primer envío de pomelo a Australia.

Las frutas y verduras son productos de exportación de alto valor para la provincia de Lam Dong, con un valor estimado de 30,42 millones de USD en el primer trimestre de 2026. Foto: VNA
Las frutas y verduras son productos de exportación de alto valor para la provincia de Lam Dong, con un valor estimado de 30,42 millones de USD en el primer trimestre de 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El sector frutícola de Vietnam ha alcanzado nuevos hitos en su estrategia de expansión global con el inicio de las exportaciones de durián hacia China mediante un mecanismo de “carril verde”, así como el envío del primer lote oficial de pomelo de piel verde a Australia, tras dos años de intensas negociaciones.

Estas operaciones reflejan una tendencia positiva y ponen de relieve el alto potencial de los productos agrícolas del país sudesteasiático para cumplir con los estándares de calidad más exigentes del mundo.

El pasado 10 de abril, en el paso fronterizo internacional de Huu Nghi, se despacharon los primeros contenedores de durián procedentes de la provincia altiplana de Lam Dong, inaugurando un modelo de gestión moderno, transparente y digitalizado que responde a los requisitos de trazabilidad total desde el origen hasta el consumidor final.

A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema de “carril verde” implementado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente permite realizar análisis de suelo, supervisar la cosecha y emitir certificados fitosanitarios y de origen directamente en las zonas de producción. Este mecanismo de trazabilidad digital garantiza que cada fruta cuente con una identificación clara, facilitando el despacho aduanero y reforzando la seguridad alimentaria.

En paralelo, el 13 de abril, las provincias sureñas de Vinh Long y Dong Thap realizaron el envío oficial de pomelos de piel verde al mercado australiano, marcando el inicio de la comercialización de este cítrico en uno de los países con normativas de cuarentena e irradiación más estrictas del mundo.

El impacto de estas operaciones se refleja en los resultados récord del sector de frutas y hortalizas durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que las exportaciones alcanzaron los 1.530 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 31,4% interanual.

China se mantiene como el principal destino, con una cuota del 50,97% del total, mientras que mercados estratégicos como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón registraron incrementos de entre el 6% y el 17%.

También destaca el fuerte crecimiento en mercados europeos como Países Bajos y Alemania, donde las exportaciones vietnamitas aumentaron entre un 50% y un 82%, impulsadas principalmente por productos estrella como el durián, el coco fresco, la pitahaya y el pomelo.

Empresas líderes del sector, como Vina T&T Group, han señalado que, tras el envío inicial de 18 toneladas de pomelo a Australia, la demanda ha crecido rápidamente, con pedidos confirmados de nueve contenedores adicionales. Autoridades locales de provincias con alta capacidad productiva, como Vinh Long, subrayan que existe un amplio margen de expansión, ya que la región cuenta con más de 13 mil hectáreas dedicadas al cultivo de pomelo de piel verde.

Este crecimiento sostenido permite proyectar que las exportaciones de frutas y hortalizas podrían alcanzar los 10 mil millones de dólares a finales de 2026, consolidando a Vietnam como un proveedor confiable y de alta calidad en el mercado global.

Ante este escenario de competencia creciente, la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam insiste en que el factor clave para mantener la competitividad es la mejora continua de la calidad y la garantía absoluta de la seguridad alimentaria.

El control estricto de los insumos y de los procesos productivos, con el fin de evitar residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos, se considera esencial para el éxito a largo plazo.

Con una visión orientada a la sostenibilidad, el sector frutícola vietnamita busca no solo ampliar sus volúmenes de exportación, sino también reforzar la confianza de los consumidores internacionales mediante procesos certificados que aporten mayor valor agregado a la riqueza agrícola del país./.

VNA
#exportaciones agrícolas #durián #pomelo
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