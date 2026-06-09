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Funcionario laosiano resalta papel de Vietnam en promoción de iniciativas regionales

Laos elogió la organización del AFF 2026 por Vietnam y destacó su creciente papel en la ASEAN para impulsar la paz, la prosperidad y la cooperación regional.

El miembro suplente y subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Khammone Chanthachith, en la entrevista (Foto: VNA)
El miembro suplente y subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Khammone Chanthachith, en la entrevista (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - El miembro suplente y subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Khammone Chanthachith, elogió la organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 y resaltó el papel cada vez más relevante que desempeña el país en el seno de la agrupación regional.

En declaraciones concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el funcionario señaló que esta será la tercera ocasión en que Vietnam organiza este importante evento. Asimismo, destacó que el lema de la edición de este año, “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, refleja una visión estratégica de largo plazo y pone de manifiesto las aspiraciones comunes de la región en favor de la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

Chanthachith afirmó que la prosperidad no solo debe medirse por un crecimiento económico sostenido, sino también por la capacidad de generar empleo, aumentar los ingresos de la población y garantizar un acceso cada vez mayor a los servicios de salud, educación y bienestar social.

Al referirse al papel de Vietnam dentro de la ASEAN, lo describió como un país con una posición central y una función clave en el impulso de las iniciativas de cooperación regional, incluido el Foro del Futuro de la ASEAN.

Según el funcionario laosiano, Vietnam cuenta con numerosas ventajas, entre ellas su estratégica ubicación geográfica y una costa de más de 3.200 kilómetros, factores que favorecen el desarrollo de la economía marítima, el comercio y la conectividad regional. A ello se suma un notable desempeño económico, ampliamente reconocido por la comunidad internacional.

También expresó su confianza en que Vietnam seguirá registrando importantes avances en su proceso de desarrollo durante los próximos años.

Asimismo, destacó la estabilidad sociopolítica del país, considerada un pilar esencial para el crecimiento sostenible y la ampliación de la cooperación internacional. Añadió que la política exterior basada en la paz, la independencia y la integración activa ha contribuido a fortalecer las relaciones de Vietnam tanto con los demás miembros de la ASEAN como con socios de todo el mundo.

El funcionario subrayó igualmente el potencial que representan los recursos humanos jóvenes y dinámicos del país, así como la riqueza de sus paisajes naturales y atractivos turísticos, elementos que incrementan su atractivo para visitantes e inversores extranjeros.

Respecto a sus expectativas sobre el AFF 2026, Chanthachith manifestó su convicción de que el foro seguirá contribuyendo al fortalecimiento del diálogo, la solidaridad, la cooperación y la conectividad entre los Estados miembros, con el objetivo de construir una Comunidad de la ASEAN pacífica, próspera, sostenible y centrada en las personas./.

VNA
#Laos #Foro del Futuro de la ASEAN 2026 #AFF 2026
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