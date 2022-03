Long An, Vietnam (VNA)- Gabón está buscando empresas vietnamitas que puedan transferir tecnología de cultivo de arroz e invertir en la producción de este grano para atender a los consumidores nacionales y exportar a los países vecinos, según su ministro de Comercio, Yves Fernand Manfoumbi, quien se encuentra de visita en Vietnam.Manfoumbi y la delegación que le acompaña realizó la víspera una visita a la empresa Cong Thanh Ut Hanh, un importante productor y exportador de arroz de la ciudad de Tan An, en la provincia deltaica de Long An.En la ocasión, Manfoumbi expresó el deseo de que el Departamento de Industria y Comercio de Long An y los inversionistas vietnamitas visiten el país africano para explorar su mercado, clima y condiciones para la producción arrocera.Por su parte, Nguyen Tuan Thanh, director del Departamento provincial de Industria y Comercio, reveló que Long An cuenta con 22 mil hectáreas de cultivo arrocero de alta tecnología.Cada año, la localidad exporta entre 600 mil y 800 mil toneladas de arroz, lo que representa de 10 a 13 por ciento de los envíos totales del rubro del país, señaló y agregó que el arroz de Long An está presente en 40 países y/o territorios, principalmente China, Filipinas, Indonesia y Malasia./.