Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- Gracias a las actividades de prevención y control eficiente de la epidemia del COVID-19 en el archipiélago de Truong Sa ( Spratly ), este distrito isleño no ha reportado hasta la fecha ningún caso positivo del coronavirus.Durante la visita de la delegación del trabajo del número 4 al distrito isleño de Truong Sa efectuada en los últimos días, las autoridades locales informaron que se han desplegado las medidas drásticas para frenar la propagación de la epidemia del COVID-19 al archipiélago.El jefe de la enfermería de Nam Yet, capitán Duong Cong Tuan, dijo que la divulgación sobre la situación epidémica y las medidas preventivas también se ha realizado en el distrito insular según las instrucciones del Ministerio de Salud.Por su parte, el médico militar en la isla de Son Ca, Nguyen Anh Van, informó que ante la evolución compleja de la pandemia del COVID-19 en el mundo y la nación, su entidad ha reforzado las medidas de prevención y control de esa enfermedad para los pobladores locales.El secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en esta isla, Nguyen Huy Cuong, dijo que la junta del mando de la isla de Son Ca destacó el papel y responsabilidad de cada cuadro y soldado en las actividades mencionadas, además de exigir la limpieza frecuente y la inspección, vigilancia y patrullaje para detectar oportunamente los casos con riesgos infectados del COVID-19.Huy Cuong también afirmó la determinación de todos los empleados, soldados y pobladores, en la isla de Son Ca en particular y del archipiélago de Truong Sa en general, en la prevención y control eficaz de la pandemia./.