Foto de ilustración (Fuente: vnexplorer.net)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam dio luz verde a varios proyectos de parques industriales en las provincias de Nghe An (centro), Nam Dinh y Vinh Phuc (norte).



El proyecto del parque industrial Hoang Mai 1 en el municipio de Hoang Mai, de la provincia Nghe An, recibió en principio la aprobación en virtud de la Decisión número 276/QD-TTg, y tendrá una duración de 50 años.



Ubicado en la Zona Económica Sureste de Nghe An, el plan cubre 264,77 hectáreas y tiene una inversión total de 32,4 millones de dólares.



En otras decisiones, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc aprobó la construcción y comercialización de infraestructura en el Parque Industrial My Thuan en los distritos de My Loc y Vu Ban en la localidad norteña de Nam Dinh, y en el Parque Industrial Thai Hoa-Lien Son-Lien Hoa (primera fase) en el distrito de Lap Thanh en Vinh Phuc.



My Thuan cubrirá 158,48 hectáreas y tendrá una inversión total de casi 70 millones de dólares, mientras que Thai Hoa-Lien Son-Lien Hoa ocupará 145,27 hectáreas y atraerá un capital total de 33,5 millones de dólares./.

VNA