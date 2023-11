Hanoi (VNA) – La Agencia de Promoción Comercial de Vietnam del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) celebró un taller en línea sobre medidas encaminadas a promover aún más las exportaciones de productos potenciales vietnamitas a África y Medio Oriente.En su intervención, Nguyen Minh Phuong, jefe de la Oficina de Asia Occidental – África del Departamento de Mercados de Asia – África del MIC, señaló que los países de Oriente Medio deben importar hasta el 80% de los alimentos y productos alimenticios, lo que equivale a 40 mil millones de dólares cada año, mientras que los países africanos también importan bienes de valor similar cada año.Cabe destacar que los requisitos de calidad y diseño de productos de estos mercados no son demasiado estrictos, agregó.Por su parte, Truong Xuan Trung, responsable de la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), reiteró que todos los productos vietnamitas pueden exportarse a este mercado si cumplen con los estándares, y señaló que los EAU son también un centro de tránsito regional y global, por lo que existe potencial para reexportar bienes desde este mercado.Vietnam es el mayor exportador de productos agrícolas a los EAU entre los países de la ASEAN, subrayó y agregó que en los primeros 10 meses de 2023, las exportaciones vietnamitas de anacardos, arroz, frutas y verduras y té aumentaron un 60%, 30,9%, 18% y 15,4%, respectivamente.En particular, los productos agrícolas exportados a los EAU todavía no están sujetos a impuestos, por lo que los productos vietnamitas, incluso sin la ventaja geográfica, todavía pueden competir en este mercado, ratificó.Además, los EAU son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), por lo que los productos vietnamitas exportados a los EAU y reexportados a otros países del CCG no están sujetos a doble imposición.Nguyen Duy Hung, de la Oficina Comercial de Vietnam en Egipto, resaltó que los productos agrícolas como té, pimienta, anacardos, arroz con coco, café y mariscos son las principales exportaciones de Vietnam a Egipto. Sin embargo, estos productos se enfrentan a una feroz competencia de productos similares de otros países.Un representante de la Oficina Comercial de Vietnam en Nigeria enfatizó que ese territorio, siendo el país más poblado de África y el mercado de consumo de más rápido crecimiento en el mundo, deviene un mercado potencial para los productos vietnamitas.Se prevé que el crecimiento del consumo del país aumentará un 150% a 603 mil millones de dólares en 2030 desde 240 mil millones de dólares en 2023. También se pronostica que Nigeria será el mayor importador de arroz del mundo en 2024, con un volumen total de alrededor de 2,1 millones de toneladas.Los oradores aconsejaron a los exportadores nacionales que sean cautelosos en las transacciones comerciales con socios en África y Medio Oriente , diciendo que el riesgo en el pago es el tema más importante al que prestar atención.Las empresas deben elegir un método de pago seguro, como una carta de crédito (L/C), para evitar fraudes, dijeron./.