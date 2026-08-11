GS25 de Corea del Sur selecciona una plantación de bananas en Vietnam como proveedor exclusivo

Hanoi (VNA) - La cadena surcoreana de tiendas de conveniencia GS25 informó hoy que ha seleccionado una plantación de bananas de la marca Del Monte, ubicada en la provincia vietnamita de Tay Ninh, como una “granja de bananas designada” exclusivamente para GS25.



La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la empresa por controlar la calidad y garantizar un suministro estable de productos frescos.



Según informó GS25, la plantación se especializa en el cultivo de la variedad Cavendish, destinada principalmente a la exportación a Corea del Sur y Japón.



Gracias a sus favorables condiciones de suelo y disponibilidad de agua, la zona está considerada una de las principales áreas de producción de bananas de Del Monte en Vietnam, con capacidad para mantener una calidad estable y asegurar el abastecimiento.



La plantación exclusiva para GS25 ha organizado sus procesos de producción y envasado de acuerdo con el modelo de las tiendas de conveniencia. Las bananas son clasificadas y envasadas en Vietnam en bolsas de tres a cinco unidades, en lugar de ser importadas a granel y posteriormente envasadas en Corea del Sur.



De acuerdo con GS25, este sistema permite a la empresa realizar pedidos en función de la demanda de cada establecimiento, reduciendo así los inventarios y mejorando la eficiencia de las operaciones logísticas y comerciales.



El producto, denominado “Del Monte Fresh Week Banana”, se comercializa en las tiendas GS25 a un precio de unos 1,4 dólares por bolsa de tres a cinco unidades.



GS25 señaló que las bananas procedentes de Vietnam están sujetas a un arancel de importación del 0%, mientras que su clasificación y envasado directamente en Vietnam contribuyen a reducir los costos logísticos y laborales. La empresa ha establecido un suministro estable de más de 200 mil bolsas de bananas al mes.



Antes de designar oficialmente esta plantación como centro de producción exclusivo, GS25 comenzó a introducir las bananas procedentes de ella en su red minorista en marzo de 2026. Hasta finales de julio, las ventas acumuladas del producto alcanzaron más de 500 mil dólares.



La iniciativa de GS25 refleja la tendencia de las empresas minoristas surcoreanas a reforzar el control de sus cadenas de suministro, garantizando el abastecimiento y la calidad, al tiempo que reducen los costos logísticos y mejoran la competitividad de los alimentos frescos en el mercado surcoreano./.

VNA