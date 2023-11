Singapur (VNA)- El operador de complejos turísticos de Singapur Marina Bay Sands (MBS) anunció que un reciente ciberataque afectó los datos personales de más de 650 mil miembros de su programa de recompensas Sands LifeStyle.El director de operaciones de MBS, Paul Town, anunció que las investigaciones encontraron que un tercero no identificado accedió a los datos del 19 al 20 de octubre, incluidos los nombres de los clientes, direcciones de correo electrónico, números de teléfono móvil, países de residencia y sus números y niveles de membresía.Dijo que la compañía no tenía evidencia hasta la fecha de que un tercero no autorizado haya hecho un mal uso de los datos para causar daño a los clientes, y agregó que no cree que los datos de membresía del programa de recompensas se hayan visto afectados. Actualmente, está trabajando con una firma externa líder en ciberseguridad para fortalecer su sistema y proteger los datos.Se trata del último ciberataque de una serie de importantes incidentes de ciberseguridad registrados en el Estado insular./.