Cultura-Deporte

Hanoi acogerá primer Festival Global de Oficios Artesanales en noviembre

Hanoi celebrará del 13 al 16 de noviembre un festival internacional para promover la artesanía tradicional, atraer inversiones y conectar a artesanos y diseñadores.

Artesanos de Chuong Trinh, pueblo especializado en la fabricación de sombreros cónicos. (Foto: VNA)
Artesanos de Chuong Trinh, pueblo especializado en la fabricación de sombreros cónicos. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi celebrará del 13 al 16 de noviembre el primer Festival Global de Conservación y Desarrollo de Oficios Artesanales de 2026, con exposiciones, demostraciones de técnicas tradicionales, promoción de inversiones, encuentros entre diseñadores y artesanos, y actividades turísticas en pueblos artesanales.

La ceremonia inaugural tendrá lugar a las 19:00 del 14 de noviembre. Los espacios de exposición y demostración permitirán a artesanos, talleres y empresas presentar sus productos y establecer contactos comerciales.

Esa misma mañana se celebrará una conferencia para promover inversiones en productos artesanales rurales en el Centro de la Esencia de los Oficios Artesanales de Vietnam, en la comuna de Bat Trang. Por la tarde, dirigentes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y del Comité Popular de Hanoi prevén recibir a representantes del Consejo Mundial de Artesanía, organizaciones internacionales y localidades vietnamitas y extranjeras participantes.

El 15 de noviembre, la Competición de Productos Artesanales de Asia-Pacífico tendrá lugar en la Ciudadela Imperial de Thang Long para conectar a artesanos y diseñadores e impulsar la creatividad. A las 19:00, el recinto acogerá también un programa de intercambio cultural y promoción de la moda artesanal de Vietnam y otros países.

Como actividad previa, el 12 de noviembre se organizarán visitas, experiencias prácticas y actividades turísticas en pueblos artesanales representativos de Hanoi, entre ellos Van Phuc y Chuyen My.

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Visitantes al Festival Internacional de Oficios Tradicionales 2025. (Foto: VNA)



El programa incluirá además la primera edición de 2026 del concurso de productos artesanales y homenaje a los artesanos de Hanoi, así como el Concurso de Productos de Artesanía de Vietnam 2026. Las actuaciones artísticas y actividades de intercambio cultural se celebrarán las noches del 13 y el 16 de noviembre en la Ciudadela Imperial de Thang Long. También habrá encuentros y experiencias en pueblos artesanales de Hanoi y de la provincia de Ninh Binh.

Para preparar el evento, las autoridades municipales han encargado al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente la coordinación general, en colaboración con los ministerios y organismos pertinentes. El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo se ocupará de promover el festival y conectar rutas turísticas por pueblos artesanales destacados, como Bat Trang, Van Phuc, Chuyen My, Son Dong y Duong Lam. Las localidades participantes deberán mejorar el entorno y preparar a los artesanos y sus productos para las exposiciones, demostraciones y visitas.

El festival busca acercar los pueblos artesanales vietnamitas a socios internacionales, difundir el valor de los oficios tradicionales y contribuir al desarrollo de la artesanía en las zonas rurales mediante actividades de exposición, intercambio cultural, promoción de inversiones y turismo./.

VNA
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