Turistas en Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Sin las ventajas del turismo insular, Hanoi refuerza la atracción de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, a través de la implementación de medidas encaminadas a mejorar la calidad de los productos turísticos y brindar experiencias únicas, según reveló Dang Huong Giang, directora del Departamento de Turismo de la capital.



La funcionaria reveló que la ciudad se centra en los paquetes turísticos que ofrecen experiencias de cultura, alojamiento, viaje nocturno y deportes.



En la segunda mitad de 2023, su Departamento colaborará con las empresas de viaje para celebrar 50 eventos de promoción de la industria sin humo de la ciudad.



Mientras tanto, intensificará la transformación digital en las actividades de propaganda sobre los destinos turísticos y desplegará diversas campañas de promoción mediante portales digitales de la localidad y redes sociales, así como conectará las asociaciones y las empresas para aumentar la presencia en las ferias internacionales.



Además, el sector turístico de Hanoi impulsará la reestructura y la garantía del desarrollo sostenible e integral a largo plazo, agregó Huong Giang.



Particularmente, la capital vietnamita prestará atención a los proyectos de parques, establecimientos de alojamiento y centros comerciales, así como a las labores de capacitación de recursos humanos.



Según el informe anual de la agencia Economist Intelligence Unit (EIU), una unidad de negocios independiente en el grupo británico The Economist, la capital vietnamita se ubica en el 129 lugar en la lista de 172 países clasificados en los requisitos de salud, cultura, medio ambiente, educación e infraestructura.



Las estadísticas mostraron que Hanoi recibió durante la primera mitad del año a 2,03 millones de turistas foráneos, siete veces más que en el mismo lapso de 2022, mientras que los visitantes nacionales registraron 10,3 millones, una subida interanual de 22,6 por ciento.



El ingreso de tours turísticos a los sitios de reliquias en Hanoi, como el Templo de Ngoc Son, el Templo de la Literatura y otros, en la primera mitad de este año alcanzó 1,9 millones de dólares, tres veces más que en el mismo período del año pasado y superó el 25 por ciento del plan anual.



Hanoi se empeña en adoptar distintas soluciones para intensificar las conexiones, la promoción y la organización de eventos de gran envergadura en pos de impulsar el desarrollo del turismo de golf.



De acuerdo con especialistas, la capital de Vietnam tiene un gran potencial para desarrollar el turismo de golf, que se considera un producto estratégico de la llamada industria del ocio para atraer a turistas del segmento lujoso, especialmente visitantes foráneos.



Sin embargo, la urbe enfrenta aún ciertas dificultades para crear su propio “encanto” en el segmento.



Según el Departamento de Turismo de Hanoi, la capital cuenta actualmente con cinco campos de golf en funcionamiento con estándar internacional: Long Bien Golf Course, Van Tri Golf Club, Kings Island Golf (Dong Mo Golf Course), Minh Tri Golf Course y Legend Hill, aparte del sistema auxiliar y las instalaciones de alojamientos diversos y profesionales.



El turismo de golf se considera uno de los productos de lujo potencial de Hanoi, en particular, y de Vietnam, en general, que contribuye en gran medida a la atracción de viajeros con posibilidades de gastar mucho, en especial, los foráneos./.