Hanoi (VNA) - La capital Hanoi se encuentra entre los 10 principales destinos nacionales buscados por los turistas vietnamitas en booking.com , según los datos de la agencia de viajes en línea.De acuerdo con la previsión de booking.com en 2023, el 74 por ciento de los turistas vietnamitas creerá que viajar es una experiencia valiosa para ellos, y más de las tres cuartas partes, el 78 por ciento, opina que el verano deviene el mejor momento para los viajes.A pesar de las preocupaciones por la crisis económica mundial, los viajeros no tienen la intención de abandonar sus planes. En cambio, están considerando un presupuesto más cauteloso.Los datos de la plataforma de viajes en línea muestran que los destinos con hermosas playas siguen siendo la primera opción para los turistas vietnamitas este verano. Da Nang continúa ocupando la primera posición y resulta el destino nacional más buscado por los turistas vietnamitas para el verano de 2023, seguido por Nha Trang y Phu Quoc.Además de las playas, los turistas locales se dirigen a las grandes ciudades, como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, así como exploran ciudades menos bulliciosas como Da Lat y Hoi An.Todas estas urbes están en la lista de los 10 destinos más buscados este verano por turistas nacionales que incluye Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ciudad Ho Chi Minh, Da Lat, Hoi An, Hanoi, Ha Long, Hue y Ba Ria-Vung Tau.En particular, Hanoi subió a la séptima posición en la lista después de estar ausente del top 10 en el verano pasado.El Departamento de Turismo de Hanoi dijo que la ciudad recibió más de 10 millones de viajeros, un 54 por ciento superior a la cantidad reportada en el mismo período del año pasado. La urbe se ha fijado el objetivo de atraer 22 millones de turistas este año, incluidos tres millones de viajeros internacionales./.