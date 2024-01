El lago Hoan Kiem. (Fuente: dulich.petrotimes.vn)

Bun dau met (Fideos de arroz con tofu frito y pasta de gambas). (Fuente: dulich.petrotimes.vn)

Hanoi (VNA)- Hanoi ha sido galardonada en dos categorías de Travelers’ Choice Best of the Best 2023 por TripAdvisor, la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo.En concreto, la ciudad ocupa el tercer lugar entre los 20 Mejores Destinos Gastronómicos y el puesto 17 entre los 25 Destinos Populares.Según TripAdvisor, “la encantadora capital vietnamita ha envejecido bien, preservando el casco antiguo, los monumentos y la arquitectura colonial, al tiempo que deja espacio para desarrollos modernos a su lado. Es posible que Hanoi haya hecho caso omiso de varios nombres anteriores, incluido Thang Long, o "dragón ascendente", pero no ha olvidado su pasado, como lo atestiguan sitios como el mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión de Hoa Lo. Lagos, parques, bulevares sombreados y más de 600 templos y pagodas añaden atractivo a esta ciudad, que se puede explorar fácilmente en taxi”.Algunos platos famosos de Hanoi incluyen "pho" (sopa de fideos), bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa), banh cuon (ravioli de arroz), banh mi (baguettes vietnamitas) y ca phe trung (café con huevo).Travelers' Choice Best of the Best es el premio anual de Tripadvisor. El premio está destinado a otorgarse a destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades recibieron un gran volumen de reseñas y opiniones de la comunidad durante un período de 12 meses.Menos del 1% de los ocho millones de anuncios de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes./.