Hanoi impulsa aldeas artesanales verdes y sostenibles

Hanoi (VNA) - Hanoi impulsa la reorganización de las aldeas artesanales bajo criterios ecológicos y sostenibles, con el objetivo de transformar las zonas tradicionales de producción en ecosistemas vinculados al urbanismo verde, la economía verde y el turismo cultural.

Actualmente, Hanoi cuenta con 1.350 aldeas con oficios y aldeas artesanales tradicionales, de las cuales 337 han sido reconocidas oficialmente. Estas generan empleo para unas 800.000 personas y alcanzan ingresos anuales superiores a unos 961,5 millones de dólares.

Según el Plan General de la capital con visión a 100 años, la ciudad orienta la transición desde el modelo agrícola tradicional hacia una economía agrícola ecológica y de alta tecnología, combinada con la preservación de los espacios artesanales.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, la ciudad implementa el proyecto de desarrollo de aldeas artesanales para el período 2025-2030, con visión hasta 2050, centrado en conservar el modelo “aldea dentro de la ciudad, ciudad dentro de la aldea”. El objetivo no solo es transformar la arquitectura, sino también construir ecosistemas de producción limpia asociados al turismo y la cultura.

Los visitantes acudieronn para disfrutar del Festival Internacional de Oficios Tradicionales 2025 en Hanoi. (Fuente: VNA)

Hasta la fecha, Hanoi ha reconocido 55 zonas y puntos turísticos, de los cuales 27 están vinculados al turismo agrícola, artesanal y ecológico. Paralelamente, la ciudad desarrolla áreas centralizadas de tratamiento de residuos para reducir la contaminación en las aldeas artesanales y orientar la producción agrícola hacia estándares orgánicos, ecológicos y GAP (Buenas Prácticas Agrícolas), con el fin de elevar el valor de los productos.

El programa OCOP (Cada comuna, un producto) también ha registrado 929 productos artesanales con calificaciones de tres estrellas o más. Destacan especialmente cuatro aldeas artesanales emblemáticas: la cerámica de Bat Trang, la seda de Van Phuc, la escultura de Son Dong y la incrustación de nácar y laca de Chuyen My, que se incorporaron a la Red Mundial de Ciudades Creativas de la Artesanía, reflejando la transición de la producción tradicional hacia la economía creativa.

En la comuna de Dan Hoa, las autoridades planifican la preservación de la aldea artesanal de embutidos Uoc Le mediante la recreación de espacios productivos, culturales y paisajes rurales verdes.

Además del desarrollo económico, Hanoi considera la lucha contra la contaminación ambiental en las aldeas artesanales como una tarea prioritaria. La ciudad está elaborando regulaciones ambientales más estrictas y ampliando la descentralización hacia las comunas para la gestión de tierras y la supervisión ambiental.

Asimismo, Hanoi promueve la aplicación de inteligencia artificial en el análisis, alerta ambiental y gestión de residuos mediante plataformas de mapas digitales para mejorar el control de la contaminación.

Para el período 2025-2030, Hanoi prevé un crecimiento promedio anual cercano al 10% en el valor de producción de las aldeas artesanales. La ciudad aspira a convertirlas en “espacios verdes” habitables, capaces de preservar el patrimonio cultural y contribuir al crecimiento económico sostenible de la capital./.