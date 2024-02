Hanoi (VNA)- El Departamento de Transporte de Hanoi emitió recientemente un documento sobre la implantación de un carril para bicicletas separado a lo largo del río To Lich, a partir del 1 de febrero.En consecuencia, la ruta desde el puente Moc hasta el puente Yen Hoa en el distrito de Cau Giay, anteriormente reservada para peatones, ahora es tanto para ciclistas como para transeúntes.En particular, el carril bici tiene tres metros de ancho para el tráfico en ambos sentidos, mientras que el sendero para peatones tiene un metro de ancho. La ruta no está abierta a bicicletas eléctricas.Actualmente, el Departamento está renovando y completando urgentemente la ruta para comodidad de los ciclistas. Las obras incluyen líneas pintadas entre carriles bici y carriles peatonales.Las bicicletas podrán circular por el carril adyacente al borde del río To Lich, mientras que las personas caminarán por el carril adyacente a la calle de Lang.La ruta es capaz de conectar la estación Lang del ferrocarril urbano Cat Linh-Ha Dong y la estación número 8 del ferrocarril urbano Nhon-Hanoi.A lo largo de la ruta, hay seis estaciones públicas de bicicletas que conectan con docenas de rutas de autobús, incluida la estación frente a la Universidad de Transporte y la estación Lang.Durante el período piloto, el Departamento evaluará de manera proactiva y analizará cuidadosamente las deficiencias para realizar los ajustes apropiados si es necesario, garantizando un tráfico estable y fluido y reduciendo la congestión del tráfico.En noviembre del año pasado, el Departamento propuso establecer dos rutas para bicicletas. La primera, a lo largo del río To Lich, y la segunda, alrededor del parque de Hoa Binh y la calle de Hoang Minh Thao, en el distrito de Cau Giay./.