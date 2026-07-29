Hanoi pone en marcha un programa piloto de consumo digital y respaldo al comercio electrónico

Hanoi (VNA) - Hanoi implementará un programa piloto de consumo digital y respaldo al comercio electrónico con el objetivo de crear un entorno de compras en línea transparente, seguro y con trazabilidad de los productos, al tiempo que fortalece la protección de los consumidores y mejora la gestión estatal del comercio electrónico.



De acuerdo con el proyecto aprobado mediante la Decisión No. 3732/QD-UBND, emitida el 27 de julio de 2026, la capital aspira a que, para 2028, el modelo cuente con la participación o conexión de 500 entidades, incorpore mil productos en vitrinas digitales o secciones vinculadas y garantice que al menos el 80% de ellos disponga de sistemas de trazabilidad o identificación. Asimismo, el 100% de las entidades participantes recibirá orientación sobre las obligaciones de transparencia informativa.



La ciudad también prevé que el 90% de las quejas y denuncias sean clasificadas y remitidas para su tramitación dentro del plazo establecido, que el 70% obtenga respuesta en el tiempo anunciado, organizar 20 cursos de capacitación, desarrollar un panel de control (dashboard) y alcanzar un índice de satisfacción superior al 80% entre los participantes.



Uno de los ejes del proyecto consiste en establecer un mecanismo de “respaldo al comercio electrónico”, con un procedimiento unificado que defina claramente las responsabilidades de las autoridades competentes, los gobiernos locales, las plataformas de comercio electrónico, las empresas tecnológicas y los operadores comerciales.



Paralelamente, Hanoi elaborará un reglamento de coordinación interinstitucional para reforzar la supervisión y la gestión de las actividades de comercio electrónico.



En materia tecnológica, el sistema aprovechará las plataformas existentes, como el portal electrónico de la ciudad, la aplicación iHanoi, el sistema de recepción de incidencias y las bases de datos compartidas, con el fin de evitar inversiones duplicadas. El proyecto contempla además la creación de una sección denominada “Vitrina Digital de la Capital”, donde se publicará información sobre empresas, productos autorizados, origen, políticas de devolución y canales de atención al consumidor. Esta plataforma se conectará, de forma voluntaria y respetando la normativa sobre protección de datos, con mercados electrónicos, redes sociales, servicios logísticos, sistemas de pago y plataformas de trazabilidad.



En la lucha contra la falsificación, los productos de origen desconocido y el fraude comercial, la Subdirección de Gestión del Mercado de Hanoi actuará como organismo coordinador de las inspecciones especializadas. La información sobre controles y sanciones se incorporará a un mapa de riesgos para reforzar las labores de alerta y supervisión. Al mismo tiempo, la ciudad impulsará el uso de macrodatos e inteligencia artificial (IA) para analizar, prever y detectar riesgos en el entorno digital.



El proyecto también prioriza la comunicación, la capacitación y la movilización de recursos sociales. Hanoi desarrollará una campaña bajo el lema “Consumo digital seguro – negocios transparentes – productos con origen verificable”, además de impartir cursos destinados a funcionarios locales, comerciantes, empresas, productores del programa “Cada Comuna, Un Producto” (OCOP), aldeas artesanales, consumidores y equipos comunitarios de transformación digital.



Asimismo, convocará a plataformas tecnológicas, empresas logísticas, bancos, proveedores de pagos, entidades de trazabilidad y centros de formación para aportar soluciones tecnológicas, especialistas y materiales de capacitación, garantizando que ninguna empresa influya en los criterios de certificación, la gestión de datos ni en el contenido del respaldo otorgado por el Estado./.

VNA