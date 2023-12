Carrera de cangrejos es un nuevo juego en aldea My Khanh que atrae la atención de los turistas. (Fuente:VNA)

Chao Mon: un famoso producto OCOP de la provincia de Vinh Long se exhibe y presenta en la aldea My Khanh. (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La aldea My Khanh, en el distrito de Phong Dien de la ciudad sureña de Can Tho, fue reconocida con cuatro estrellas para el programa “Una comuna, un producto” ( OCOP ).Le Van Sang, director de la aldea turística de My Khanh, dijo que el reconocimiento contribuirá a preservar y promover valores culturales y artísticos únicos de la región suroeste y servirá como premisa para que la aldea mejore sus productos turísticos, promoviendo así el desarrollo económico rural.Se espera que el reconocimiento promueva aún más el potencial turístico de Can Tho y la región del delta del Mekong en general entre los visitantes nacionales y extranjeros, dijo.Fundada en 1996, la aldea turística de My Khanh es considerada un destino turístico atractivo y típico de Can Tho. Con una superficie de 30 hectáreas, el pueblo ofrece numerosas actividades de entretenimiento, ocio y relajación.El destino atiende a miles de turistas cada año, generando grandes ingresos para el sector turístico municipal, afirmó.No sólo para atraer turistas, la villa turística My Khanh en particular y los destinos turísticos en Phong Dien en general se han centrado en promover los productos y especialidades locales de OCOP entre los turistas, contribuyendo a preservar y promover los valores culturales y la cocina tradicional de la región del Delta del Mekong, añadió el funcionario.Con ese motivo, se inauguró en el pueblo un sitio para la introducción y venta de productos OCOP.Mientras tanto, una feria comercial con 50 pabellones que comenzó el 23 pasado en la zona el mismo día presenta especialidades y productos OCOP de la región del delta del Mekong. El evento se extenderá hasta el 1 de enero de 2024./.