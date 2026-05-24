Medio ambiente

Hue avanza como ciudad modelo en reducción de la contaminación plástica

Tras cinco años de implementación (2021-2026), el proyecto “Hue - Ciudad Inteligente en Plásticos del Centro de Vietnam” ha contribuido a reducir unas 934 toneladas de residuos plásticos liberados al medio ambiente en esta urbe.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

​Hue, Vietnam (VNA) - Tras cinco años de implementación (2021-2026), el proyecto “Hue - Ciudad Inteligente en Plásticos del Centro de Vietnam” ha contribuido a reducir unas 934 toneladas de residuos plásticos liberados al medio ambiente en esta urbe.

La información fue dada a conocer durante un seminario de balance del proyecto, organizado de forma presencial y virtual por el Comité Popular de Hue, en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Vietnam.

Financiado por Noruega, el programa tiene como objetivo apoyar a la ciudad en la protección de los ríos y los ecosistemas de humedales y zonas costeras frente a la contaminación por residuos plásticos, así como convertir a Hue en una ciudad modelo en la reducción de este tipo de desechos en el centro de Vietnam.

En los últimos años, el proyecto ha promovido activamente modelos de turismo sostenible orientados a reducir el uso de plásticos, con la participación de cientos de empresas turísticas y de servicios.

Al mismo tiempo, ha logrado movilizar a más de 100 organizaciones, asociaciones y 331 empresas para implementar iniciativas conjuntas destinadas a disminuir los residuos plásticos.

Durante su intervención en el encuentro, el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Hoang Hai Minh, destacó el significado práctico del proyecto para la estrategia de Hue de construir una ciudad verde, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, en consonancia con el firme compromiso de Vietnam de reducir los residuos plásticos.

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El vicepresidente permanente del Comité Popular de la ciudad de Hue, Hoang Hai Minh, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Según el funcionario, el mayor valor del proyecto no radica únicamente en los modelos implementados o en las cifras alcanzadas, sino también en el cambio positivo de conciencia y comportamiento de la comunidad respecto a la protección ambiental, la clasificación de residuos en origen y la reducción del uso de plásticos.

Subrayó además que estos avances constituyen una base fundamental para el desarrollo sostenible, contribuyendo a preservar los ecosistemas naturales, garantizar un crecimiento equilibrado y crear un entorno de vida verde, limpio y en armonía con la naturaleza.

Hoang Hai Minh afirmó que las autoridades municipales continuarán trabajando junto con localidades, empresas, organizaciones y comunidades para mantener y ampliar las iniciativas de reducción de plásticos, transformándolas en actividades permanentes a largo plazo, con el fin de mejorar la calidad del entorno y consolidar la imagen de Hue como una ciudad verde, amigable y sostenible.

Por su parte, la embajadora de Noruega en Vietnam, Hilde Solbakken, elogió los resultados positivos del proyecto y reiteró que la reducción de la contaminación marina, especialmente la prevención de que los residuos plásticos lleguen al océano, sigue siendo una de las prioridades de su país.

La diplomática destacó además el carácter especial de la iniciativa, al señalar que los fondos provienen directamente de los ciudadanos noruegos. Los resultados alcanzados reflejan los esfuerzos conjuntos de WWF, las autoridades locales, la población de Hue y los socios involucrados en la protección del medio ambiente y la reducción de residuos plásticos, añadió.

Según un estudio inicial realizado por WWF en 2021, la ciudad de Hue generaba más de 400 toneladas de residuos domésticos al día, incluidas más de 60 toneladas de residuos plásticos./.

VNA
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