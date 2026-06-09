Sociedad

Huella vietnamita en mapa de transporte de Berlín

La nueva parada “Herzbergstr./Dong-Xuan” destaca la integración de la comunidad vietnamita y fortalece los lazos Vietnam-Alemania.

El embajador vietnamita en Alemania, Nguyen Dac Thanh, pronuncia su discurso (Fuente: VNA)
El embajador vietnamita en Alemania, Nguyen Dac Thanh, pronuncia su discurso (Fuente: VNA)

Berlín (VNA) - La ceremonia de nombramiento para la parada de tranvía “Herzbergstr./Dong-Xuan” se efectuó en esta capital, un acontecimiento simbólico que refleja la exitosa integración y las contribuciones sostenidas de la comunidad vietnamita en Alemania, así como un nuevo hito en las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

En el evento que tuvo lugar la víspera, el embajador vietnamita en Alemania, Nguyen Dac Thanh, felicitó a la comunidad vietnamita en Alemania y a la dirección del Centro Comercial Dong Xuan por sus persistentes esfuerzos para lograr el consenso de las autoridades y de la población local, permitiendo que el nombre “Dong Xuan” pase a formar parte de la vida urbana de Berlín.

Por su parte, Ute Bonde, funcionaria de Transporte, Protección Climática y Medio Ambiente del estado de Berlín; valoró el papel del Centro Comercial Dong Xuan como espacio de encuentro para la comunidad vietnamita y las distintas generaciones de inmigrantes.

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Ute Bonde, funcionaria de Transporte, Protección Climática y Medio Ambiente del estado de Berlín (Fuente: VNA)

Subrayó que el cambio de nombre constituye un claro reconocimiento a las contribuciones de los vietnamitas al desarrollo de Berlín. Agregó que las paradas de transporte no son solo puntos de llegada y salida de pasajeros, sino también reflejos de las historias y valores de la ciudad.

La parada “Herzbergstr./Dong-Xuan”, anteriormente denominada “Herzbergstr./Industriegebiet”, es un importante nodo de conexión dentro de la red de transporte urbano. El cambio de nombre es el resultado de más de una década de gestiones impulsadas por la Embajada de Vietnam, la comunidad vietnamita en Berlín y las autoridades del distrito de Lichtenberg.

Representantes del distrito y de la empresa de transporte público BVG señalaron que esta iniciativa refleja el aprecio hacia la comunidad vietnamita y reafirmaron su compromiso de seguir apoyando el desarrollo del Centro Comercial Dong Xuan y de la comunidad vietnamita en la localidad./.

VNA
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