Implementan el cobro automático de peajes (ETC) en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) implementa hoy de forma piloto el cobro automático de peajes (ETC) en las bases aéreas de Noi Bai en Hanoi y Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh.Durante el período piloto inicial, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai reservará 1 carril (carril de salida número 2) de la estación de cobro del servicio de aparcamiento en la terminal T1 para la aplicación de ETC.Como resultado, los clientes con tarjeta ETC pueden conducir sus vehículos para entrar en dicho carril y el sistema cobrará y deducirá automáticamente de su tarjeta ETC.Los dos carriles restantes son para todo tipo de vehículos, con la forma de pago en efectivo según la normativa vigente.Según previsiones, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai revisará, calculará e informará los resultados de la actividad a la ACV, a fin de poder aumentar el número de carriles del cobro de peaje automático sin escalas, de acuerdo con la ruta aprobada por las agencias competentes.Por otro lado, en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, la ACV desplegó el ETC en el área de entrada y salida del campo de aviación mediante la tecnología RFID, lo cual ayuda a acortar el tiempo de pago y reducir la congestión.Los vehículos que pasan por el carril piloto sólo tardan entre 5 y 10 segundos. Al entrar en esta zona, el sistema de cámaras reconoce, escanea datos y procesa con bastante rapidez. Después del proceso, el medio puede moverse lentamente y esperar a que se abra la barrera para pasar la estación en lugar de tener que detenerse y pagar en efectivo como otros carriles.En el futuro, la ACV continuará diversificando las formas de cobro de tarifas de servicio en las áreas de entrada y salida de esos puertos a través de tarjetas de pago internacionales, códigos QR mediante las aplicaciones bancarias o billeteras electrónicas.La aplicación de una variedad de métodos de pago creará buenas condiciones para los propietarios de vehículos, ayudando así a minimizar el tiempo de estacionamiento a menos de 5 segundos por transacción y resolverá el inconveniente del uso de efectivo./.