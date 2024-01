El panorama de la sesión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La Comisión de Inspección del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam decidió hoy sanciones disciplinarias contra el Comité de Asuntos Partidistas en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), varias organizaciones y miembros partidistas, durante su 35ª Reunión efectuada en Hanoi.En consecuencia, se decidió a impulsar de las filas partidistas a Dang Cong Khoi, subsecretario del Comité partidista, subdirector del Departamento de Gestión de Precios del Ministerio de Finanzas; Nguyen Danh Son, secretario del Comité partidista y director de la empresa de Comercio de Electricidad; Nguyen Huu Khai, jefe del Departamento de Compra de Electricidad, del Grupo de Electricidad de Vietnam; y Tran Quoc Hung, jefe adjunto del Departamento de Licencias y Relaciones Públicas, de la Autoridad Reguladora de la Electricidad del MIC.Do Duc Quan, ex subsecretario del Comité partidista, subdirector del Departamento de Electricidad y Energía Renovable del MIC, fue removido de todos los cargos en el Partido.El Buró Ejecutivo del Comité partidista del MIC en el periodo 2015-2020; junto con los Comités del Partido en mandatos anteriores y actuales de varias unidades subordinadas fueron amonestados.También se emitieron advertencias al Buró Ejecutivo del Comité partidista del MIC en el periodo 2020-2025 y a los comités y células del Partido en mandatarios anteriores y actuales de algunas unidades del ministerio, así como a varios altos funcionarios anteriores y en ejercicio.La comisión propuso que el Buró Político y la Secretaría del Comité Central del Partido consideren las responsabilidades y las sanciones disciplinarias contra los Comités de Asuntos Partidistas en el MIC en los mandatos 2016-2021 y 2021-2026, junto con varios altos funcionarios, incluido un miembro del Buró Político y jefe de su Comisión de Economía, Tran Tuan Anh, exsecretario del Comité de Asuntos Partidistas y exministro de Industria y Comercio.La comisión también pidió que consideren las responsabilidades y las sanciones disciplinarias contra Trinh Dinh Dung, ex miembro del Comité Central del Partido y ex viceprimer ministro; Mai Tien Dung, ex miembro del Comité Central del Partido, ministro y jefe de la Oficina Gubernamental; Do Thang Hai, miembro del Comité de Asuntos Partidistas y viceministro de Industria y Comercio; Hoang Quoc Vuong, ex miembro del Comité de Asuntos Partidistas y viceministro de Industria y Comercio, quien también era ex secretario del Comité partidista y presidente del Consejo de Miembros del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam.Durante la reunión, la comisión también examinó el desempeño de la inspección, supervisión y aplicación de la disciplina del Partido contra el Buró Ejecutivo del Comité del Partido provincial de Gia Lai y su Comisión de Inspección.La comisión también discutió un proyecto de reglamento sobre la protección de las personas que denuncian y luchan contra la corrupción y las prácticas negativas para presentarlo al Buró Político para su consideración y promulgación, junto con algunos otros temas importantes./.