Hanoi (VNA) El Instituto Central de Gestión Económica de Vietnam (CIEM), en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Hanoi, organizó el seminario “Oportunidades y desafíos para las empresas y cadenas de suministros para la exportación de Vietnam”.Al intervenir en el simposio, Dang Duc Anh, subjefe de CIEM, dependencia del Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam, informó que en los últimos años, la nación indochina ha alcanzado diversos logros importantes en materia de desarrollo económico, incluidos el importante papel de la integración económica mundial y la participación activa en la red de tratados de libre comercio (TLC).En particular, con la firma e implementación del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), Vietnam ha cumplido básicamente los objetivos más importantes en su Estrategia de Negociación de los TLCs para el período 2010 – 2020, señaló.Los TLCs permiten a las exportaciones vietnamitas disfrutar de tasas impositivas preferenciales cuando acceden a los mercados de más de 50 países, lo que representa más de 70 por ciento del total nacional, agregó.Sin embargo, los TLCs de nueva generación contienen muchas reglas que regulan las políticas comerciales internas de los países miembros y prestan especial atención al objetivo del desarrollo sostenible, lo cual se refleja en normas que no entran en la categoría comercial como el medioambiental y trabajo, dijo.Con el fin de implementar los compromisos no tradicionales, específicamente en el campo laboral, Vietnam ha ido internalizando las normas laborales internacionales e ha aplicado gradualmente en la práctica, remarcó.Además, los grandes socios comerciales de Vietnam como la Unión Europea y Estados Unidos han aumentado el despliegue de los compromisos de desarrollo sostenible a través de la Ley de Evaluación de la Responsabilidad de la cadena de suministro, exigiendo que sus empresas sean responsable de monitorear la cadena de suministro, enfatizó.Para poder acceder a esos mercados, las empresas vietnam itas que participan en la cadena de suministro global tendrán que demostrar el cumplimiento de los estándares de desarrollo sostenible; incluidas las normas laborales internacionales", apuntó.A la vez, Nguyen Minh Thao, jefa del Departamento de Investigación del Ambiente de Negocios y Competitividad de CIEM, propuso que las agencias de gestión estatal deben reformar las instituciones de acuerdo con las prácticas internacionales; internalizar los compromisos e implementarlos de manera efectiva, incluidos los compromisos laborales.Además, hizo hincapié en la importancia de modificar y mejorar el ambiente de negocios según la orientación de garantizar la libertad y seguridad empresarial, reducir los costos de cumplimiento y fomentar la innovación, elevando así la capacidad de las empresas nacionales y crear avances en la atracción de la inversión extranjera directa de alta calidad desde los países miembros de los TLCs, entre otros aspectos, apuntó./.