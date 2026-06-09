Inauguran en Hanoi Foro del Futuro de ASEAN 2026

Hanoi (VNA) - El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 quedó inaugurado hoy en Hanoi bajo el lema “Construyendo juntos nuestro futuro: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



En su tercera edición, el foro se ha consolidado como una destacada plataforma de diálogo y cooperación regional, reafirmando el papel activo y responsable de Vietnam en la promoción de la agenda de desarrollo de la ASEAN y del fortalecimiento de la conectividad regional.



La ceremonia de apertura contó con la participación de los primeros ministros de Vietnam, Le Minh Hung; Laos, Sonexay Siphandone; Camboya, Hun Manet; Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao; el premier interino de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn.



El Foro del Futuro de la ASEAN fue propuesto por Vietnam por primera vez durante la 43.ª Cumbre de la ASEAN como una plataforma multisectorial y multinivel destinada a complementar los mecanismos existentes de la agrupación y contribuir a la formulación de políticas de largo plazo para la construcción de la Comunidad de la ASEAN.



En su discurso inaugural, Le Hoai Trung destacó que Vietnam impulsó esta iniciativa con el objetivo de crear un espacio abierto, sustantivo y orientado al futuro para el intercambio de ideas entre los Estados miembros de la ASEAN y sus socios internacionales.

El primer ministro Le Minh Hung asiste a la sesión inaugural del tercer Foro del Futuro de la ASEAN. Foto: VNA

Según explicó, el foro ofrece una plataforma para que responsables políticos, académicos, empresarios y ciudadanos aporten propuestas e iniciativas destinadas a construir una ASEAN más fuerte, resiliente y dinámica.



El canciller señaló además que las ediciones celebradas en 2024 y 2025 contaron con una amplia participación de los países miembros y de socios internacionales, generando numerosas propuestas innovadoras y aplicables que han contribuido a los debates sobre políticas regionales y al desarrollo estratégico de la ASEAN.



En un contexto marcado por transformaciones geopolíticas, una competencia estratégica cada vez más intensa y desafíos de seguridad emergentes, Vietnam espera que el foro abra nuevas oportunidades para fortalecer la diplomacia, el diálogo, la comprensión mutua y la cooperación regional.



Le Hoai Trung subrayó que el AFF debe convertirse en un foro verdaderamente representativo de la ASEAN y en un canal complementario eficaz para apoyar el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.



La agenda de este año aborda algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta el bloque tanto en el presente como en las próximas décadas. Entre los temas de discusión figuran el fortalecimiento de la unidad regional, el aumento de la resiliencia y la autonomía estratégica, la prevención de conflictos, así como cuestiones emergentes relacionadas con la transformación de los modelos de crecimiento, la seguridad energética, la inteligencia artificial y las tecnologías financieras.



Una de las principales novedades del AFF 2026 es la ampliación de la participación. Además de los intercambios entre líderes gubernamentales, el foro acoge por primera vez encuentros con partidos políticos del Sudeste Asiático, autoridades locales de los países miembros y representantes de los sectores empresarial, económico y académico.



Los organizadores confían en que los debates aporten nuevas perspectivas y soluciones prácticas para impulsar la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y fortalecer la capacidad de adaptación del bloque ante los desafíos regionales y globales emergentes.



Tras la ceremonia inaugural, los delegados escucharon los discursos principales del primer ministro vietnamita Le Minh Hung y de otros líderes de la ASEAN, así como un mensaje grabado de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros./.