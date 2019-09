Los visitantes aprecian las fotos sobre Vietnam (Foto: VNA)

Kiev (VNA)- Una exposición fotográfica sobre las hazañas, el país y el pueblo de Vietnam, se inauguró en esta capital ucrania, con la participación del viceministro de Cultura, Deportes y Asuntos Juveniles de la nación europea, Mikola Movchan, según informó una fuente oficial.El evento, efectuado la víspera en conmemoración del aniversario 74 del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), contó además con la presencia de representantes de otros ministerios de este país, así como los de las asociaciones de amistad entre ambos pueblos, y los ex veteranos ucranianos quienes combatieron en el país indochino.Al intervenir en el acto inaugural, el embajador de Hanoi en Kiev, Nguyen Anh Tuan, destacó los logros del país sudesteasiático en los últimos años, especialmente en su misión de proteger la independencia, libertad, soberanía e integridad nacional.El diplomático destacó los esfuerzos de su pueblo por contribuir a la paz, la solidaridad y los avances en la región y en el mundo, así como por consolidar la solidaridad en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y promover el papel central de ese bloque en la región del Asia-Pacífico.En particular, expresó su confianza en que sobre la base de los nexos tradicionales de amistad, las potencialidades y ventajas competitivas de Vietnam y Ucrania, así como con el dinamismo del nuevo gobierno del país europeo, la asociación integral entre los dos países generará más resultados positivos en los próximos años.Por su parte, Zhanna Leschynska, jefa del Departamento ucrania no de Asuntos del Asia-Pacífico, manifestó la importancia que su Gobierno concede a los nexos con Vietnam, y también confió que las cooperaciones binacionales se profundizará más en el futuro.La exhibición se prolongará hasta el miércoles próximo./.