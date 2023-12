La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan habla en el evento (Fuente: VNA)

Una de las actuaciones artísticas en el programa (Fuente:VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) Con el tema “Color patrimonial: Convergencia y difusión”, el Festival Ninh Binh -Trang An 2023 se inauguró este martes en esta provincia norvietnamita, con la asistencia de la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y numerosos funcionarios, personas y turistas.Al intervenir en la apertura, Vo Thi Anh Xuan subrayó que se trata de un evento cultural y turístico a nivel nacional, el cual pretende conectar los patrimonios y centros turísticos interregionales, así como impulsar las actividades del intercambio y promoción de valores de las herencias en el desarrollo socioeconómico de las localidades.Ninh Binh es una tierra con rica historia cultural, bendecida por la naturaleza con paisajes hermosos y únicos, y cuenta con numerosas reliquias y paisajes, especialmente el Complejo Paisajístico de Trang An, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural Mundial , único patrimonio mixto en el sudeste asiático hasta la fecha, resaltó.Al identificar la cultura como el recurso más importante y el turismo como una fortaleza excepcional, Ninh Binh ha invertido continuamente en reparar, restaurar, preservar y promover el valor del patrimonio cultural en los últimos tiempos, destacó.Al mismo tiempo, la innovación en la forma de organizar este tipo de festival muestra la determinación de la provincia de promover el gran papel de la cultura en el desarrollo socioeconómico de Ninh Binh, como contribución al desarrollo común del país, reiteró.Se espera que la fiesta continúe recibiendo una amplia respuesta y participación de organizaciones, individuos, personas y turistas nacionales y extranjeros, conviertiendose en una marca cultural única de Ninh Binh a nivel nacional e internacional, sostuvo.También, expresó su confianza en que las autoridades y los habitantes continúen defendiendo el espíritu de solidaridad y patriotismo y se esfuercen al máximo para convertir a Ninh Binh en una ciudad bajo la administración central en 2035, así como una de las localidades líderes del país en el desarrollo de la industria cultural, un modelo típico de combinación armoniosa entre restauración y preservación del patrimonio con crecimiento verde y desarrollo sostenible.A través de la actividad, Ninh Binh se encamina hacia el objetivo de construir su propia marca de festival en cada año en aras de atraer y ampliar las actividades del intercambio cultural en el país y el extranjero, generando así la solidaridad y las relaciones entre los estados y pueblos, como contribución a promover la paz y cooperación para el desarrollo.El Festival Ninh Binh - Trang An 2023 se prolongará hasta el 31 de diciembre en una serie de localidades de la provincia./.