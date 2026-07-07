Inaugurarán ruta aérea Dong Hoi – Cam Ranh

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La aerolínea Sun Phu Quoc Airways (SPA), perteneciente al conglomerado Sun Group, operará oficialmente las rutas Dong Hoi – Cam Ranh y Dong Hoi – Hanoi a partir del 16 de agosto de 2026, según informó hoy un representante del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia central de Quang Tri.



Ambos trayectos se realizarán con aeronaves Airbus A320 y A321, que poseen una capacidad promedio de 200 pasajeros por vuelo.



De acuerdo con el plan de operaciones, la ruta Dong Hoi – Cam Ranh contará con una frecuencia de tres vuelos de ida y vuelta por semana, programados para los martes, viernes y domingos. El despegue desde el aeropuerto de Dong Hoi, en la provincia de Quang Tri, está previsto para las 12:05 horas, con llegada a Cam Ranh, en la provincia central de Khanh Hoa, a las 13:25. En sentido inverso, el vuelo saldrá de Cam Ranh a las 14:05 y aterrizará en Dong Hoi a las 15:30 horas.



Por su parte, el itinerario Dong Hoi – Hanoi dispondrá de una frecuencia diaria. El vuelo despegará a las 10:20 horas y llegará a su destino a las 11:25. Para el tramo de retorno, la salida se efectuará a las 12:05 horas los lunes, miércoles, jueves y sábados; mientras que los martes, viernes y domingos el horario de partida será a las 16:15 horas, arribando a la capital a las 17:20.



La autoridad turística de Quang Tri destacó que la apertura de estas rutas es fruto de una estrategia intensiva de promoción y alianzas interprovinciales para atraer a las compañías aéreas. Este logro contó con la estrecha coordinación de la provincia de Khanh Hoa, la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y el compromiso de Sun Group mediante la inversión en infraestructuras y el desarrollo del ecosistema turístico local.



La conexión directa Dong Hoi – Cam Ranh promete expandir los vínculos comerciales y turísticos entre la región central y la costa sur-central, facilitando el flujo de viajeros nacionales e internacionales. Asimismo, la consolidación del corredor Hanoi – Dong Hoi – Cam Ranh optimizará el diseño de paquetes turísticos interregionales vinculados al circuito “Descubrimiento de la Ruta del Patrimonio del Centro”.



Además de dinamizar la economía de la localidad, la diversificación de las rutas hacia el Aeropuerto de Dong Hoi servirá como plataforma logística clave en los preparativos de la provincia para albergar el Año Nacional del Turismo - Quang Tri 2027./.

VNA