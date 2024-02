En una fábrica de bicicletas de la empresa Thong Nhat en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El índice de producción industrial (PII) en enero cayó un 4,4% intermensual, pero aún así aumentó un 18,3% interanual, informó la Oficina General de Estadísticas (GSO).En particular, el sector de manufactura y procesamiento se expandió un 19,3% respecto al año anterior, contribuyendo con 15,1 puntos porcentuales al crecimiento general.La producción y distribución de electricidad aumentó un 21,6%; el suministro de agua, la gestión y el tratamiento de aguas residuales (5,7%); y el sector minero (7,3%).En particular, el PII de enero registró aumentos interanuales en 60 provincias y ciudades, mientras que disminuyó en sólo otras tres, dijo la GSO.Entre los que registran altos aumentos del índice en el sector de procesamiento y manufactura se incluyen la provincia de Quang Ninh con un 157,9%, Bac Giang (57,7%), Nam Dinh (56,9%), Vinh Long (51,2%), Kien Giang (47,7%), Phu Tho (39,4%) y Ciudad Ho Chi Minh (26,9%).Aunque la economía global todavía enfrenta numerosas dificultades y la demanda del mercado aún no se ha recuperado, la PII del país ha seguido mejorando gracias a los esfuerzos de los productores para buscar nuevos pedidos y preparar productos para las festividades del Año Nuevo Lunar (Tet), según la OSG. /.