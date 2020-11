Yakarta (VNA)- El Ministro de Comercio, Agus Suparmanto, reveló que, en términos de tamaño del mercado, los países de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) son un mercado de exportación extremadamente grande.

Foto de ilustración (Fuente: businessinsider.com)

Esto se debe a que la OCI está formada por 57 países miembros, con una población musulmana total de mil 860 millones de personas (alrededor del 24,1 por ciento de la población mundial).Esta cifra no incluye a los musulmanes fuera de los países miembros de la OCI, como la India con 195 millones de seguidores del Islam y Etiopía, con 35,6 millones.En el período de enero a agosto de 2020, el desempeño de la balanza comercial de Indonesia con los países de la OCI mostró un desempeño positivo, al registrar un superávit de dos mil 460 millones de dólares.Las exportaciones a los países miembros de la Organización alcanzaron 12 mil 430 millones de dólares. Los tres mayores productos exportados fueron aceite de palma (23,88 por ciento), carbón (9,56 por ciento), y repuestos para vehículos de motor (3,95 por ciento).Según Suparmanto, la exportación de productos indonesios a un país predominantemente musulmán no puede separarse del papel de los fabricantes de productos halal indonesios, en particular para alimentos, cosméticos y medicamentos.Estos tres productos contribuyen con un total del 7,42 por ciento a las importaciones mundiales de esos rubros.En la actualidad, Indonesia lleva a cabo negociaciones de acuerdos comerciales, que involucran a países musulmanes que constituyen mercados potenciales para los productos halal de Indonesia.Los países miembros de la OCI que ya tienen acuerdos comerciales con Indonesia son Pakistán, Mozambique, Palestina y Malasia y Brunei.Además, Indonesia se encuentra actualmente en el proceso de negociar y explorar la cooperación comercial con otros miembros de la OCI como Turquía, Túnez, Bangladesh, Irán, Marruecos, los países del Golfo y varias naciones euroasiáticas./.