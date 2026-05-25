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Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia

Indonesia continuará endureciendo los controles sobre las compras de divisas extranjeras que carezcan de documentos de respaldo que verifiquen el propósito previsto de uso, en una nueva medida destinada a frenar la especulación y aliviar la presión sobre la rupia.

Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia (Foto: AFP/VNA)
Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia (Foto: AFP/VNA)

Yakarta (VNA) – Indonesia continuará endureciendo los controles sobre las compras de divisas extranjeras que carezcan de documentos de respaldo que verifiquen el propósito previsto de uso, en una nueva medida destinada a frenar la especulación y aliviar la presión sobre la rupia.​

El banco central anunció el 23 de mayo que, a partir de junio de 2026, el umbral para las compras de divisas que no requieren documentación de respaldo se reducirá de 50 mil dólares a 25 mil dólares por transacción.

​Ruth Cussoy, directora del Departamento de Desarrollo del Mercado Financiero del Banco de Indonesia, afirmó que la medida da continuidad a una política anterior que redujo el límite de 100 mil dólares a 50 mil dólares.

Según el banco central, las transacciones diarias promedio de divisas realizadas sin documentos justificativos disminuyeron de alrededor de 78 millones de dólares a aproximadamente 62 millones de dólares después de que el umbral anterior fuera reducido a 50 mil dólares

La entidad subrayó que las compras de divisas para fines legítimos, incluidos importaciones, educación y actividades empresariales, seguirán estando permitidas, y añadió que la política busca limitar las transacciones especulativas en lugar de restringir la demanda económica real./.

VNA
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