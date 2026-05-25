Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia

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Yakarta (VNA) – Indonesia continuará endureciendo los controles sobre las compras de divisas extranjeras que carezcan de documentos de respaldo que verifiquen el propósito previsto de uso, en una nueva medida destinada a frenar la especulación y aliviar la presión sobre la rupia.​

El banco central anunció el 23 de mayo que, a partir de junio de 2026, el umbral para las compras de divisas que no requieren documentación de respaldo se reducirá de 50 mil dólares a 25 mil dólares por transacción.

​Ruth Cussoy, directora del Departamento de Desarrollo del Mercado Financiero del Banco de Indonesia, afirmó que la medida da continuidad a una política anterior que redujo el límite de 100 mil dólares a 50 mil dólares.

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Según el banco central, las transacciones diarias promedio de divisas realizadas sin documentos justificativos disminuyeron de alrededor de 78 millones de dólares a aproximadamente 62 millones de dólares después de que el umbral anterior fuera reducido a 50 mil dólares

La entidad subrayó que las compras de divisas para fines legítimos, incluidos importaciones, educación y actividades empresariales, seguirán estando permitidas, y añadió que la política busca limitar las transacciones especulativas en lugar de restringir la demanda económica real./.

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