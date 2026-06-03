Internacional

Indonesia refuerza el control sobre los cigarrillos electrónicos

Indonesia refuerza el control de cigarrillos electrónicos tras detectar más de cinco millones de menores fumadores y un aumento alarmante del vapeo juvenil.

Yakarta (VNA) - El Gobierno de Indonesia está intensificando los controles sobre los cigarrillos electrónicos ante el alarmante aumento de las tasas de tabaquismo entre los adolescentes, con más de cinco millones de niños y jóvenes de entre 10 y 18 años que fuman de manera habitual.

El jefe de la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos de Indonesia (BPOM), Taruna Ikrar, advirtió que el país enfrenta una “emergencia” relacionada con el tabaquismo juvenil y el uso de cigarrillos electrónicos. Según esta entidad, la tasa de consumo de tabaco entre niños y adolescentes ha alcanzado el 7,4%, lo que equivale a más de cinco millones de menores en todo el país.

El fuerte aumento del uso de cigarrillos electrónicos ha sido impulsado por campañas publicitarias que promueven el vapeo como una alternativa para reducir los daños del tabaquismo, una narrativa promovida por la industria a pesar de la falta de pruebas concluyentes de que estos dispositivos sean más seguros que los cigarrillos convencionales.

Taruna subrayó que los cigarrillos electrónicos siguen conteniendo sustancias adictivas como la nicotina, compuestos tóxicos y agentes cancerígenos que pueden generar dependencia y representar graves riesgos para la salud.
Añadió que, en algunos casos, los dispositivos de vapeo han sido utilizados indebidamente para consumir nuevas sustancias psicoactivas (NPS) y otras drogas peligrosas.

De conformidad con el Reglamento Gubernamental N.º 28 de 2024, que desarrolla la Ley de Salud N.º 17 de 2023 de Indonesia, la BPOM es responsable de supervisar los productos de tabaco y cigarrillos electrónicos comercializados en el país, incluyendo la verificación de los límites de nicotina, los aditivos prohibidos y el cumplimiento de los requisitos obligatorios de advertencias sanitarias gráficas.

Para reforzar la supervisión, la BPOM ha emitido nuevas regulaciones sobre el control de los productos de tabaco y cigarrillos electrónicos y está implementando proyectos piloto de inspección en diversas localidades durante 2025. Los resultados muestran que el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo, especialmente en lo que respecta a la protección de niños y adolescentes frente a productos adictivos.

La agencia también ha puesto en marcha BPOM-WATCH, una plataforma digital diseñada para apoyar el seguimiento, la denuncia y la supervisión del cumplimiento por parte de las empresas de las normativas que regulan los productos de tabaco y los cigarrillos electrónicos./.

VNA
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