La pagoda de Borobudur de Indonesia (Fuente: VOV)

Yakarta (VNA) – El gobierno de Indonesia tomará medidas firmes contra los ciudadanos extranjeros que violen las leyes y normas de este país, dijo el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno.



Según el titular, Indonesia está lista para recibir a los huéspedes con los brazos abiertos y la máxima hospitalidad, pero eso no significa que no se tomarán medidas contra los turistas que causan problemas o cometen actos que violan la ley y las normas.



La declaración de Sandiaga se produjo en el contexto de las frecuentes reflexiones de los isleños de Bali sobre la situación de los turistas internacionales que suelen tener un comportamiento poco ético cuando viajan a esta isla.



“Tomaremos medidas estrictas si violan la ley. Por supuesto, nos aseguraremos de que su viaje sea seguro, conveniente y placentero”, dijo.



Señaló que su administración informará a los turistas sobre lo que se debe y no se debe hacer en Indonesia para que entiendan bien las expectativas del estado y hagan lo mismo.



Al continuar con el esfuerzo de difundir información, esta cartera se está coordinando con otras partes interesadas, como los gobiernos regionales en la provincia de Bali, así como con la Oficina del personal presidencial, reveló./.

VNA