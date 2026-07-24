Indonesia traza estrategia de economía creativa con visión hasta 2045

Yakarta (VNA) - Indonesia presentó su primer plan maestro de desarrollo a largo plazo para la economía creativa, posicionando este sector como un nuevo motor de crecimiento dentro de una estrategia de desarrollo con horizonte hasta 2045.



El Gobierno indonesio puso en marcha el Plan Maestro de Desarrollo de la Economía Creativa 2026-2045 (Rindekraf), que marca la primera estrategia integral a largo plazo del país dedicada específicamente a la economía creativa. Su aprobación representa un paso concreto para materializar la visión de convertir este sector en un nuevo motor del crecimiento económico en el camino hacia la Indonesia Dorada 2045.



El ministro de Economía Creativa, Teuku Riefky Harsya, afirmó que Rindekraf está integrado en los documentos de planificación nacional, que posteriormente se desarrollarán en planes estratégicos y planes de trabajo de los ministerios, organismos y gobiernos regionales. Esta integración permitirá armonizar las orientaciones políticas entre el Gobierno central y las administraciones locales para acelerar el desarrollo del sector creativo.



A través de Rindekraf 2026-2045, el Ministerio de Economía Creativa amplió el alcance del sector de 17 a 21 subsectores, incorporando cuatro nuevas áreas: nuevas tecnologías, contenidos digitales, doblaje de voz y modificación automotriz.



El subsector de nuevas tecnologías incluye el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), blockchain, big data, ciberseguridad y otras tecnologías digitales avanzadas. Por su parte, el subsector de contenidos digitales abarca el crecimiento de nuevas profesiones y modelos de negocio como los creadores de contenido, los programas de afiliados y el comercio en directo.



Mediante Rindekraf, los 21 subsectores de la economía creativa se agrupan en cuatro grandes bloques: el grupo basado en las artes y la cultura; el grupo basado en el diseño; el grupo de la tecnología y los contenidos digitales; y basado en los medios de comunicación y la distribución creativa.



Hasta la fecha, 13 provincias y 24 distritos/ciudades han establecido instituciones dedicadas a la economía creativa, mientras que otras 17 provincias y 67 distritos/ciudades se encuentran en proceso de fortalecimiento institucional.



Actualmente, la economía creativa de Indonesia representa alrededor del 7-8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera empleo para más de 24 millones de personas. Los sectores de gastronomía, moda y artesanía siguen siendo sus tres principales ramas./.





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