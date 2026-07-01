Internacional

Industria del aceite de palma de Malasia avanza hacia productos de mayor valor agregado

Malasia moderniza su industria del aceite de palma con inteligencia artificial, alimentos funcionales y tecnologías sostenibles para impulsar la competitividad global y el valor agregado.

Kuala Lumpur (VNA) - La industria del aceite de palma de Malasia está experimentando una profunda transformación, pasando de centrarse principalmente en la producción de materias primas a un modelo de desarrollo basado en la tecnología, la innovación y la comercialización de productos con alto valor agregado.

Durante la Conferencia sobre Transferencia de Tecnología organizada por la Junta del Aceite de Palma de Malasia (MPOB) el 30 de junio, la ministra de Plantaciones y Productos Básicos, Noraini Ahmad, afirmó que el futuro y el crecimiento sostenible del sector dependerán de su capacidad para desarrollar tecnologías avanzadas con competitividad a escala mundial.

Entre las innovaciones presentadas destacó el sistema SawitSCAN, que utiliza inteligencia artificial (IA) y tecnologías de procesamiento de imágenes para identificar de forma rápida y precisa el grado de madurez de los racimos de fruta fresca. Esta solución permite reducir la dependencia de las inspecciones manuales y mejorar la eficiencia operativa en las plantas procesadoras.

Como parte de su estrategia para impulsar la comercialización de nuevas tecnologías, la MPOB presentó nueve innovaciones destinadas a generar mayor valor a lo largo de toda la cadena de suministro del aceite de palma.

Esta evolución refleja el esfuerzo de la industria por ir más allá de los aceites comestibles tradicionales y convertir el aceite de palma en una materia prima para alimentos del futuro, nutracéuticos, productos químicos especializados e incluso tecnologías de refrigeración para centros de datos.

Además de las aplicaciones industriales, la MPOB ha logrado avances significativos en los ámbitos de la alimentación, la salud y la sostenibilidad.

Entre las nuevas iniciativas figuran sustitutos de la carne elaborados a partir de aceite de palma, fibras alimentarias y una tecnología que mejora la absorción de vitamina E en el organismo, con el objetivo de responder a la creciente demanda de alimentos funcionales.

En materia de protección ambiental, la entidad presentó el fertilizante de liberación controlada MPOB F7, recubierto con polímeros de origen vegetal, diseñado para reducir la pérdida de nutrientes y minimizar el impacto negativo sobre los ecosistemas.

Además, las investigaciones se centran en el desarrollo de variedades de palma resistentes a enfermedades, con el propósito de aumentar la productividad y disminuir las pérdidas ocasionadas por la pudrición del tronco.

El presidente de la MPOB, Mohamad Helmy Othman Basha, subrayó que el éxito de una tecnología debe medirse por su grado de adopción en la industria y por su contribución a la economía, más que por el número de patentes registradas.

Malasia continúa reforzando su apuesta por liderar la innovación en la industria del aceite de palma y contribuir a la transición hacia una economía más verde y digital./.

VNA
#Industria #aceite de palma
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