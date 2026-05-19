Industria textil vietnamita capta IED de alta tecnología en plena transición hacia sostenibilidad e innovación

Hanoi (VNA) – La industria textil y de la confección de Vietnam está atrayendo cada vez más inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología, en un contexto en el que los fabricantes globales aceleran su transición hacia modelos de producción más sostenibles e inteligentes para aprovechar la amplia red de acuerdos de libre comercio (ALC) de nueva generación del país.



Con un volumen de exportaciones que ha crecido de manera sostenida en los últimos años y una meta de 50 mil millones de dólares para 2026, Vietnam continúa posicionándose entre los tres mayores exportadores textiles del mundo. Más allá de su tradicional atractivo como plataforma de manufactura de bajo costo, el país busca consolidarse como un centro estratégico para inversiones de alto valor agregado y base tecnológica.



Las empresas con IED siguen desempeñando un papel clave en el crecimiento del sector, al representar entre el 60 % y el 62 % del valor total de las exportaciones textiles. Los principales inversionistas procedentes de Corea del Sur, Taiwán (China) y Japón no solo aportan capital, sino que también impulsan la transición hacia una producción sostenible y la incorporación de tecnologías inteligentes.



Esta tendencia se refleja en la expansión de grandes compañías industriales y de apoyo manufacturero. Phon Thinh – Tae Gwang Co., Ltd., empresa conjunta vietnamita-coreana y proveedor líder de maquinaria para la confección, estableció una sede integrada en Hanoi que combina logística, distribución de materiales y un centro técnico de alta tecnología para fortalecer la conexión con sus socios internacionales.



Su presidente, Yeo Gwang Tae, señaló que el sector textil vietnamita atraviesa una etapa de fuerte crecimiento, lo que ha llevado a la empresa a ampliar su red nacional con sucursales en importantes polos industriales, desde Ninh Binh y Thanh Hoa hasta Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho.



Por su parte, Park Jung Soon, director general de Youngone Nam Dinh Co., Ltd., filial del Grupo Youngone - uno de los mayores conglomerados textiles y de confección de Corea del Sur-, indicó que la empresa ha implementado tecnologías avanzadas de costura en todas sus fábricas, tanto en Vietnam como en el extranjero, con el objetivo de garantizar una calidad uniforme para los mercados globales.

Visitantes examinan prendas de vestir infantiles de una empresa vietnamita en la feria textil Premiere Vision en Francia. (Foto: VNA)

A pesar de las perspectivas favorables, los expertos advierten sobre los crecientes desafíos que enfrentan las empresas nacionales.



Vu Duc Giang, presidente de la Asociación Vietnamita de Textiles y Confección, identificó tres grandes presiones: la incertidumbre geopolítica global y los cambios en las políticas comerciales de los países importadores, que generan riesgos para las exportaciones; la necesidad de que las empresas nacionales modernicen rápidamente sus tecnologías, sistemas de gestión y acceso a los mercados para responder a las nuevas exigencias internacionales; y el aumento significativo de los costos de producción, impulsado en parte por las prolongadas tensiones en Medio Oriente, que han encarecido los precios de los insumos.



En este escenario, la principal ventaja competitiva del sector ya no depende únicamente del volumen de producción, sino también de la eficiencia, la flexibilidad y la inteligencia de los sistemas productivos. Por ello, se insta a las empresas a acelerar la adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, la robótica y la inteligencia artificial para mantener su competitividad.



La inversión en infraestructura moderna para fábricas que cumplan con los estándares internacionales es cada vez más urgente. Los equipos de costura de nueva generación, integrados con sistemas de control digital y conectividad al Internet de las Cosas (IoT), permiten a los fabricantes mejorar la precisión, reducir defectos y aumentar la productividad.



A medida que las cadenas globales de suministro de la moda avanzan rápidamente hacia una automatización total, los proveedores de soluciones tecnológicas desempeñan un papel cada vez más importante en el impulso de la transformación digital y la modernización de las capacidades productivas de las fábricas de confección.



Según Vu Duc Giang, las empresas textiles vietnamitas han logrado avances significativos en los últimos años para adaptarse a los cambios globales, lo que ha permitido al sector mantener un crecimiento estable y conservar su posición entre los principales exportadores del mundo.



Sin embargo, subrayó que, para fortalecer su competitividad en el futuro, la industria deberá profundizar la cooperación internacional, aumentar la inversión en automatización y avanzar hacia una producción más ecológica, sentando así las bases para una industria de la moda más sostenible y respetuosa con el medio ambiente./.